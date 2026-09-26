Su elección se aleja del universo nupcial y de la tradición popular de que la novia debería usar el día de su boda “algo viejo,…

Los artistas Damiano David y Dove Cameron se casaron por lo civil en Montalcino, Toscana, Italia, vestidos con sastrería y en blanco. La cantante y actriz eligió un traje monocromático de blazer y pantalón de la firma Valentino combinado con camisa, corbata, tacones y cinturón. El estilismo de su cabello fue llevar su melena negra suelta. También llamó la atención el detalle de la capa que lució sobre sus hombros.

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Los "looks" de Dove Cameron y Damiano David en su boda en Italia

Su elección se aleja del universo nupcial y de la tradición popular de que la novia debería usar el día de su boda “algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo azul”.

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Por su parte, el cantante italiano elegió un sastre blanco hueso de Roberto Cavalli, un diseño acorde con su estilo musical que lo llevó a liderar el grupo Måneskin y en 2025 a lanzarse como solista. El "look" lo completó con una estola satinada color dorada de Giuliva Heritage y zapatos negros.

La pareja se conoció en 2022, confirmó su relación en 2024 y anunció su boda a principios de este año. Damiano y Dove son una de las parejas más seguidas y admiradas de la cultura pop.

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En una entrevista exclusiva para Vogue, la David contó que la propuso matrimonio a Cameron en casa mientras hacían las maletas para un viaje.

Damiano David y Dove Cameron. / EFE/ EPA/ Fabio Di Pietro Foto: EFE - FABIO DI PIETRO

La pareja anunció su compromiso el pasado 6 de enero de 2026 a través de una publicación en Instagram. Cameron compartió varias imágenes junto a David en las que se veían sus anillos de compromiso. La publicación estuvo acompañada del mensaje: "Mi parte favorita de estar vivo. Feliz año nuevo".

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Damiano David y Dove Cameron. /EFE /EPA /Fabio Di Pietro Foto: EFE - FABIO DI PIETRO

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