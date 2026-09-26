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Los "looks" de Dove Cameron y Damiano David en su boda en Italia

La pareja de artistas se casó el 24 de septiembre de 2026 en una ceremonia civil e íntima vestidos de blanco.

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Redacción Moda
25 de septiembre de 2026 – 07:05 p. m.
Montalcino (Italy), 24/09/2026.- Former Maneskin singer Damiano David (L) and US singer and actor Dove Cameron (R) leave after exchanging vows during their wedding in Montalcino, Siena, Italy, 24 September 2026. (Italia) EFE/EPA/FABIO DI PIETRO
El cantante Damiano David y la actriz Dove Cameron en Montalcino, Italia. / EFE/ EPA/ Fabio Di Pietro
Foto: EFE - FABIO DI PIETRO

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Los artistas Damiano David y Dove Cameron se casaron por lo civil en Montalcino, Toscana, Italia, vestidos con sastrería y en blanco. La cantante y actriz eligió un traje monocromático de blazer y pantalón de la firma Valentino combinado con camisa, corbata, tacones y cinturón. El estilismo de su cabello fue llevar su melena negra suelta. También llamó la atención el detalle de la capa que lució sobre sus hombros.

Su elección se aleja del universo nupcial y de la tradición popular de que la novia debería usar el día de su boda “algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo azul”.

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Por su parte, el cantante italiano elegió un sastre blanco hueso de Roberto Cavalli, un diseño acorde con su estilo musical que lo llevó a liderar el grupo Måneskin y en 2025 a lanzarse como solista. El "look" lo completó con una estola satinada color dorada de Giuliva Heritage y zapatos negros.

La pareja se conoció en 2022, confirmó su relación en 2024 y anunció su boda a principios de este año. Damiano y Dove son una de las parejas más seguidas y admiradas de la cultura pop.

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En una entrevista exclusiva para Vogue, la David contó que la propuso matrimonio a Cameron en casa mientras hacían las maletas para un viaje.

Montalcino (Italy), 24/09/2026.- Former Maneskin singer Damiano David (R) and US singer and actor Dove Cameron (L) kiss after exchanging vows during their wedding in Montalcino, Siena, Italy, 24 September 2026. (Italia) EFE/EPA/FABIO DI PIETRO
Damiano David y Dove Cameron. / EFE/ EPA/ Fabio Di Pietro
Foto: EFE - FABIO DI PIETRO

La pareja anunció su compromiso el pasado 6 de enero de 2026 a través de una publicación en Instagram. Cameron compartió varias imágenes junto a David en las que se veían sus anillos de compromiso. La publicación estuvo acompañada del mensaje: "Mi parte favorita de estar vivo. Feliz año nuevo".

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Montalcino (Italy), 24/09/2026.- Former Maneskin singer Damiano David (L) and US singer and actor Dove Cameron (R) leave after exchanging vows during their wedding in Montalcino, Siena, Italy, 24 September 2026. (Italia) EFE/EPA/FABIO DI PIETRO
Damiano David y Dove Cameron. /EFE /EPA /Fabio Di Pietro
Foto: EFE - FABIO DI PIETRO

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Por Redacción Moda

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