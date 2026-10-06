París se viste de excesos: las tendencias que deja la Semana de la Moda 

El romanticismo ha protagonizado en las tendencias que se avecinan, pero no desde ese lado dulce e ingenuo que suele existir en el imaginario colectivo de lo clásico. Esta vez, se construye desde una sensualidad sutil del cuerpo, un poco más atrevido a través de las…

La temporada de desfiles de primavera-verano 2027 y la Semana de la Moda en París cerrará el próximo 6 de octubre. Sin embargo, la capital francesa ya muestra una clara inclinación a dejar a un lado la época del minimalismo, al menos en lo que va de los desfiles.

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El romanticismo ha protagonizado en las tendencias que se avecinan, pero no desde ese lado dulce e ingenuo que suele existir en el imaginario colectivo de lo clásico. Esta vez, se construye desde una sensualidad sutil del cuerpo, un poco más atrevido a través de las transparencias, volúmenes, encajes, flores, volantes, lazos y tejidos que generan movimiento.

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La colección de Chlóe, a cargo de Chemena Kamali, combinó precisamente estos elementos: encajes perfectamente acompañados de apliques florales y vestidos de tul que daban un toque de feminidad bohemia.

Iván Dario Ramírez, fashion Stylist colombiano y director creativo, habló para El Espectador sobre lo que se está viendo esta semana de la moda y cómo podemos adaptarlo: “Creo que estamos entendiendo el estilo de una manera más personal y menos rígida. Una persona puede sentirse sofisticada usando una prenda deportiva, o llevar algo romántico con una actitud completamente urbana. Las prendas ya no tienen que pertenecer a una sola ocasión ni contar la misma historia”.

Dries Van Noten también hizo clara esta referencia, pero desde un lado más cinematográfico evocando películas antiguas y jugando con la primicia de sentirse glamuroso en la cotidianidad, como si vestirsefuera una forma de interpretar un personaje. Colores vibrantes y accesorios llamativos funcionan como objetos narrativos. La colección presentada por Julian Klausner creó la sensación de pasar de un set de filmación a la vida cotidiana.

Las transparencias

En la pasarela de Dior, Jonathan Anderson utilizó tejidos plisados, chiffon y organza, convirtiendo cada prenda en una muestra de que las transparencias no son exclusivas de la noche. Las texturas y lospatrones sobre estos tejidos y transparencias proponen una pieza sofisticada de sastrería tradicional en un modelo más casual y menos estructurado, sin perder su esencia.

El stylist de moda, quien ha trabajado para marcas nacionales, internacionales y diferentes revistas de moda, considera que esta tendencia tiene mucho potencial: “Las transparencias y las mezclas de texturas permiten transformar prendas que ya tenemos. Una blusa transparente debajo de un blazer o una falda ligera con una camiseta pueden cambiar un ‘look’ sin exigir que la persona cambie completamente su estilo”.

A esto se suma el uso de colores metalizados y el impacto del dorado en esta temporada. Este tipo de combinaciones también se vio en la pasarela de Victoria Beckam, con su mezcla de sastrería oversize y vestidos transparentes.

Los colores metalizados

El uso del dorado ha marcado esta temporada y Saint Laurent lo llevó al extremo en su colección con vestidos, encajes metálicos y abrigos prácticamente bañados en oro. Los accesorios dorados también tuvieron un papel importante y es posiblemente una de las formas en las que esta tendencia llegará con fuerza a las calles. “Los metálicos van a encontrar espacio especialmente en zapatos, bolsos o una pieza protagonista” expresó Ramírez.

El desfile se presentó bajo candelabros dorados y con una clara referencia a la colección de Rive Gauche de Yves Saint Laurent de 1991. Un performance que reforzó la idea de glamour y lujo que ha defendido Anthony Vaccarello. La pasarela volvió a alimentar con fuerza los rumores de su posible retiro de la casa de moda.

¿Y el Street Style?

Fuera de las pasarelas también existe una forma de ver la moda y apropiarse de ella. No es un secreto que el street style tiene una fuerza importante durante las semanas de la moda y esta no fue la excepción, pues como dice Iván Dario Ramírez " La tendencia funciona cuando uno puede habitarla con naturalidad”.

El animal print sigue presente desde estampados de piel de venados y serpientes que se apreciaron en abrigos completos hasta piezas o accesorios estampados que complementan los atuendos con jeans oscuros.

Otra de las prendas que tomó fuerza en las calles parisinas esta temporada fueron las chaquetas blouson, que por su versatilidad de materiales permitieron jugar con texturas y reforzaron el contraste entre tamaños, ya que gracias a su estilo, esta prenda genera un volumen relajado y amplio en el torso y ajustado en puños y cintura.

Pero ¿cómo se traslada lo visto en pasarelas y calles a nuestro país? el estilista de moda concluyó que en Colombia sería muy fácil incorporar el contraste entre prendas deportivas y piezas sofisticadas. “Los accesorios metálicos y las transparencias trabajadas con capas son recursos que pueden convivir con nuestra forma de vestir y adaptarse a distintos presupuestos”.

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Sin embargo, hace hincapié en los diferentes contextos regionales. “En Bogotá, una transparencia debajo de una chaqueta o una mezcla de texturas puede funcionar muy bien. En ciudades cálidas, la reinterpretaría con tejidos livianos, siluetas abiertas y menos capas. La sastrería también puede entrar, siempre que revisemos el peso de las telas y la estructura”.

Parece que, después de una larga temporada en la que se priorizaba el minimalismo y el ‘quiet luxury’, estamos entrando a una nueva era donde los excesos vuelven a ser protagonistas.

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Aún faltan algunos días para dar cierre a la París Fashion Week, pero es evidente que, por ahora, la moda está lista para dejar atrás la discreción y volver a experimentar.

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