¿Qué significa plata 925, 950, de segunda ley y cómo reconocerla?

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La plata es uno de los metales más utilizados en la fabricación de joyas por su versátil y complementa bien varios estilismo y looks.

Sin embargo, no se usa pura porque no es resistente. “La plata pura es blanda y maleable, por lo que no se puede usar pura para fabricar joyas o piezas utilitarias sin que se deformen o rayen con facilidad”, explica Viviana Pinzón Méndez, experta en alta joyería.

De acuerdo con la marca Tous, la plata pura es el tipo de plata con mayor pureza del mercado y no se mezcla con otros metales. “La plata en su estado puro es poco resistente y hoy en día ya no se suele usar para fabricar joyas”.

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Por eso, se debe mezclar con otros materiales, como el cobre, para conseguir mayor dureza. Los tipos de plata se diferencian según su grado de pureza.

Plata 925

Es la más popular para la joyería. Está compuesta por 92,5 % de plata pura y 7,5 % de aleación (generalmente cobre). “Es decir, a partir de una pureza del 92,5 % el material se puede considerar de primera ley. Esto incluye la plata 925 y la plata 950″, explica Tous.

Este tipo de plata ofrece un equilibrio 2entre brillo, durabilidad y resistencia al uso diario. Es muy utilizada para fabricar anillos, cadenas y accesorios”, dijo Pinzón.

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Plata 950

Tiene un porcentaje mayor de plata pura, del 95 % y un 5 % de aleación. Su cantidad de plata pura, le suele dar un color más brillante.

“Es una aleación muy tradicional y valorada en la orfebrería artesanal colombiana y latinoamericana. Al ser un poco más blanda que la ley 925, es ideal para técnicas manuales, engaste de piedras o piezas de diseño exclusivo y filigrana”, comenta la experta.

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¿Qué significa plata de primera ley?

De acuerdo con Pinzón, el término hace referencia al grado mínimo de pureza que debe tener una aleación para ser considerada plata de primera ley.

En joyería y en orfebrería, a partir de un porcentaje de pureza de la plata del 92,5 % se considera de primera ley.

WLa plata de primera ley ocupa un lugar especial en el mundo de la joyería, ya que ofrece el equilibrio perfecto entre el lujo y la facilidad de uso. Desde collares perfectos para combinar, hasta pendientes ideales para cualquier ocasión, las joyas en plata de primera ley son un elemento imprescindible en los looks diaros", dice la marca de joyería Pandora.

¿Qué significa plata de segunda ley?

Hace referencia a aquellas aleaciones que contienen un porcentaje de plata pura inferior a 925 partes por mil (es decir, menos del 92,5 % de pureza).

Estas piezas tienen una proporción de plata pura entre el 80 % y el 90 %, siendo el estándar más común el de 80% plata y 20 % cobre.

¿En qué productos se utiliza la plata de segunda ley?

Al tener una aleación con mayor cantidad de cobre que la plata 925 o 950, es más dura, resistente y económica. Por eso, se utiliza en cuberterías, jarras, candelabros, monedas antiguas y objetos decorativos pesados.

Además, al tener más cobre, la plata de segunda ley tiende a oxidarse y oscurecerse más rápido con el ambiente, que la plata de primera ley.

¿Cómo reconocer los tipos de plata?

De acuerdo con Pinzón, existen varias formas de verificar la autenticidad y el tipo de ley en una pieza de plata.

Por ejemplo, con los sellos. Las piezas de calidad tienen un diminuto grabado con los números “925” o “950” (a veces “SS” o “Sterling”). “Suele estar en zonas poco visibles, como el interior del aro de un anillo, en el porta dije de una pieza colgante o cerca del broche de una cadena o pulsera”, cuenta Pinzón.

Según la marca, si no encuentra ningún sello, revise el brillo. “La plata de calidad suele tener un brillo característico y un aspecto sólido. Examind la joya cuidadosamente, si la ve demasiado opaca, puede tratarse de plata de baja calidad”.

Tenga en cuenta que la plata auténtica no se descascara ni revela un color verdoso o cobrizo debajo. “Puede oscurecerse (oxidarse) con el tiempo por desuso o por el PH de la piel, pero basta con limpiarla con un paño especial o jabón neutro para recuperarle todo el brillo original”, recomienda la experta.

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