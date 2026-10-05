Fue una “tortura química”: hablan los abogados de Christa Pike tras su fallida ejecución

"Sigue en el hospital, con ventilador, en estado crítico", dijo el domingo Stephen Ferrell,…

Christa Pike sigue viva, conectada a un ventilador y en estado crítico, cinco días después de que el estado de Tennessee en EE. UU. intentara ejecutarla con dos dosis de pentobarbital, un fármaco que deprime el sistema nervioso central y que en dosis masivas hace que el corazón se detenga. Sus abogados, tanto los actuales como los que la acompañaron antes, coinciden en algo: lo que pasó en la prisión de Riverbend, en Nashville, no fue un accidente.

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"Sigue en el hospital, con ventilador, en estado crítico", dijo el domingo Stephen Ferrell, defensor federal adjunto, en el programa State of the Union de CNN. Según Ferrell, que no ha podido verla en persona, aún no hay pronóstico y podrían pasar varios días antes de tenerlo.

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La hipótesis de la defensa es que las vías intravenosas quedaron mal colocadas y que el fármaco se filtró a los tejidos en lugar de llegar al torrente sanguíneo. Un documento judicial describe ambos brazos de Pike como hinchados, quemados y con ampollas, pues el pentobarbital es una sustancia muy alcalina que quema los tejidos cuando se sale de la vena. Randy Spivey, otro de sus abogados, lo llamó "tortura química".

James Crowson, quien representó a Pike durante parte de sus apelaciones desde la Defensoría Pública Posconvicción de Tennessee, le dijo al medio británico The Guardian que no le extrañó el resultado.

"No puedo decir que esté sorprendido", afirmó.

El abogado recordó que varios escritos de la defensa alertaban de que sus venas estaban comprometidas y de que el procedimiento podía ser cruel. La defensa también había señalado que Pike sufría de trombocitosis y pidió cambiar el método por la horca o el pelotón de fusilamiento. El estado lo negó porque ninguno de los dos está contemplado en su legislación.

El Departamento de Corrección sostiene que siguió al pie de la letra su protocolo. Para Crowson, eso no contradice que la ejecución haya sido un desastre. Según él, los estados que aplican la pena de muerte rara vez incluyen la medicina o la ciencia cuando redactan esos protocolos. Cabe destacar que la Asociación Médica Estadounidense prohíbe a sus miembros participar en ejecuciones, de modo que quienes canalizan las venas no suelen ser personal sanitario.

Las consecuencias políticas ya empezaron. El gobernador Bill Lee anunció el sábado que Frank Strada, comisionado del Departamento de Corrección, dejará el cargo este mes. También ordenó una revisión independiente y suspendió las ejecuciones en el estado hasta final de año. Según abogados especializados en pena capital, la de Pike es al menos la quinta ejecución fallida bajo la supervisión de Strada desde 2022, entre Tennessee y Arizona.

Lo que sigue depende de si Pike sobrevive y en qué condiciones. Crowson prevé una presión fuerte sobre Lee para que conmute la condena por cadena perpetua. Si queda con daño neurológico, dijo, su competencia mental se volvería el centro de cualquier nuevo intento de ejecutarla.

Pike fue condenada por torturar y asesinar en 1995 a Colleen Slemmer, de 19 años, compañera suya en el programa Job Corps de Knoxville. Pike tenía 18. Su entonces novio y cómplice, Tadaryl Shipp, tenía 17 y recibió cadena perpetua. Para Crowson, esa diferencia de meses demuestra lo arbitrario del sistema.

Su defensa alegó durante años que los primeros abogados de Pike no presentaron pruebas de su enfermedad mental, su daño cerebral y el abuso que sufrió en la infancia. Nunca obtuvo alivio judicial.

"Como nación tenemos una relación extraña con la enfermedad mental", dijo Crowson.

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