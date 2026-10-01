Christa Pike sigue viva tras recibir dos dosis de la inyección letal en EE. UU.

El caso es insólito. Otras siete personas han sobrevivido a intentos de ejecución por problemas médicos, entre ellos, porque el equipo encargado no logró acceder a una…

Christa Pike, condenada a muerte en Tennessee por un asesinato cometido hace tres décadas, sobrevivió a dos dosis de la inyección letal durante un intento de ejecución el martes por la noche y tuvo que ser trasladada a un hospital. El caso ha acaparado la atención de la prensa estadounidense por tratarse de un hecho inédito en la historia de las ejecuciones mediante este método.

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El caso es insólito. Otras siete personas han sobrevivido a intentos de ejecución por problemas médicos, entre ellos, porque el equipo encargado no logró acceder a una vena para administrar los fármacos. Pero, hasta ahora, nadie había permanecido con vida después de recibir los medicamentos utilizados en una ejecución mediante inyección letal.

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Pike, de 50 años, había sido condenada a muerte por el asesinato que cometió cuando tenía 18 años y estaba a punto de convertirse en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años. Un tribunal de apelaciones suspendió la ejecución apenas una hora antes de que comenzara, pero horas después la Corte Suprema de Estados Unidos levantó esa suspensión.

Los periodistas que presenciaron el intento de ejecución contaron a CNN que Pike continuó respirando después de recibir las dos dosis de pentobarbital. Desde la sala de observación, algunos testigos aseguraron haber escuchado fuertes ronquidos provenientes de la cámara de ejecución y haber observado movimientos de su cabeza y cuello.

Los testigos también cuestionaron cuánto del procedimiento pudieron observar. La cortina que separaba la cámara de ejecución de la sala de observación permaneció cerrada durante varios momentos, incluso cuando Pike todavía estaba con vida. Uno de los periodistas señaló que una parte importante del procedimiento ocurrió detrás de esa cortina, por lo que los testigos no pudieron ver qué estaba sucediendo.

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La información fue reportada inicialmente por el equipo de abogados de Pike y posteriormente confirmada por el Departamento Correccional de Tennessee en un comunicado divulgado a medianoche.

La entidad aseguró que el procedimiento se desarrolló conforme al protocolo de ejecución establecido por el estado y autorizado por la Fiscalía General. También sostuvo que el fármaco empleado en la inyección letal había demostrado ser efectivo en los procedimientos anteriores.

El Departamento explicó además que las normas vigentes no contemplan medidas adicionales una vez completados los pasos previstos en el protocolo. Tras el fallido procedimiento, Pike fue trasladada a un centro médico ubicado fuera del complejo penitenciario.

Tori Gessner, periodista de WKRN y testigo de la ejecución, dijo que el procedimiento se apartó de lo que había observado en sus cinco coberturas anteriores de ejecuciones en Tennessee. Según relató, Pike permaneció viva y respirando después de que se cerraran las persianas de la sala de ejecución, y los testigos incluso pudieron escucharla roncar.

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El estado no informó cuál era la condición médica de Pike. Por su parte, Joel Zivot, médico de la Universidad de Emory y perito del equipo legal de la condenada, consideró para BBC que es posible que el pentobarbital no hubiera alcanzado en su organismo una concentración suficiente para provocar el paro respiratorio y cardiovascular esperado. También advirtió que el retraso en iniciar la reanimación podría haberle causado una lesión cerebral.

El caso de Pike es el segundo intento de ejecución que Tennessee no logra completar este año. En mayo, las autoridades suspendieron el procedimiento contra Tony Carruthers, condenado por el secuestro y asesinato de tres personas en 1994, después de que el personal encargado pasara más de una hora intentando, sin éxito, establecer una vía intravenosa para suministrarle pentobarbital.

El asesinato que la llevo al corredor de la muerte

Pike tenía 18 años cuando asesinó a Colleen Slemmer, de 19, junto con su entonces novio, Tadaryl Shipp. Ambos habían conocido a la joven en un programa de capacitación laboral dirigido a adolescentes con problemas. Slemmer fue sometida a una agresión en la que fue golpeada y torturada antes de morir.

El crimen ocurrió en 1995 y generó una fuerte conmoción en Knoxville, Tennessee. El cuerpo de Colleen Slemmer fue hallado con un pentagrama invertido marcado en el pecho, un símbolo que suele relacionarse con el satanismo. Pike, sin embargo, ha sostenido que ella no fue quien lo realizó.

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Antes del homicidio, Pike había acusado a Slemmer de haberla insultado y de intentar acercarse a su entonces novio. Después del crimen, otros dos jóvenes que vivían en el mismo campamento declararon que Pike había hablado del asesinato y que incluso les había enseñado un fragmento del cráneo de la víctima.

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La madre de Slemmer había expresado su deseo de que se cumpliera la condena a muerte. En declaraciones a Associated Press, afirmó que llevaba décadas esperando que Pike fuera ejecutada.

Uno de los argumentos que la defensa de Pike llevó nuevamente a los tribunales está relacionado con su historia de abuso sexual durante la infancia. Sus abogados sostienen que sufrió graves abusos y negligencia desde muy pequeña y que esos antecedentes, junto con su edad y sus problemas de salud mental, debieron ser considerados al momento de imponerle la pena de muerte.

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Ese argumento llevó a un tribunal federal de apelaciones a suspender temporalmente el procedimiento para revisar si la información sobre esos abusos había sido examinada durante la sentencia. Sin embargo, la Fiscalía apeló ante la Corte Suprema de Estados Unidos y esta levantó la suspensión horas después, aunque sus tres jueces liberales consideraron que las denuncias merecían una revisión más detallada.

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