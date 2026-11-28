Costa Rica recibió varias recriminaciones por no dejar entrar al país a Francesca Albanese, relatora de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Las críticas se escucharon desde dentro, pero también desde instancias internacionales, como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de las Naciones Unidas. Ella salió de territorio costarricense hacia México e hizo el llamado a proteger el sistema judicial y la libertad de cátedra. Al llegar al país norteamericano, denunció:…

Costa Rica recibió varias recriminaciones por no dejar entrar al país a Francesca Albanese, relatora de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados. Las críticas se escucharon desde dentro, pero también desde instancias internacionales, como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de las Naciones Unidas. Ella salió de territorio costarricense hacia México e hizo el llamado a proteger el sistema judicial y la libertad de cátedra. Al llegar al país norteamericano, denunció: "Me dejaron un día y medio en el aeropuerto en condiciones difíciles (…). Yo sé que en esta región se siente mucho la presión de los vecinos".

Luego de que las autoridades del Estado centroamericano rechazaran el jueves el ingreso de la relatora por motivos de "seguridad nacional", pues, según detallaron, hay una "alerta" internacional por presuntos vínculos con actos terroristas, Albanese dijo ante la agencia EFE que lo sucedido es un "insulto" a la ONU y que las acusaciones en su contra son una "difamación". Afirmó, además, que el Gobierno de Costa Rica le debe una disculpa, pero sobre todo al pueblo: "Yo me voy, pero la vergüenza va a quedarse aquí".

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Ante lo sucedido, Amnistía Internacional le reclamó a Costa Rica que "cumpla con su deber de respetar los derechos humanos, la libertad académica y la integridad e independencia de sus procesos judiciales". En un comunicado en la red social X agregó: "A Francesca Albanese, que ha sido objeto de represalias, sanciones y otros ataques por su labor en la búsqueda de justicia, se le ha negado vergonzosamente la entrada al país".

📍 Costa Rica 🇨🇷



Costa Rica debe cumplir con su obligación de respetar los derechos humanos, la libertad académica y la integridad e independencia de sus procesos judiciales.



Es vergonzoso que se haya negado la entrada al país a @FranceskAlbs, quien ha sido objeto de… pic.twitter.com/dV3IgTUXX1 — Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) November 27, 2026

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también expresó preocupación por lo sucedido e hizo un llamado al Estado para "reconsiderar su decisión, cumplir sus obligaciones internacionales y garantizar espacios de diálogo abierto y plural". Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo un llamado similar a través de su portavoz. Óscar Arias y Laura Chinchilla, expresidentes costarricenses, también publicaron mensajes de solidaridad con Albanese y criticaron la decisión de las autoridades migratorias de su país.

#CostaRica: #CIDH expresa preocupación por la decisión del Estado de impedir el ingreso de Francesca Albanese (@FranceskAlbs), relatora especial de la #ONU sobre los territorios palestinos ocupados, quien había sido invitada por la Universidad de Costa Rica para recibir un… — CIDH – IACHR (@CIDH) November 27, 2026

Ahora bien, integrantes del Gobierno de Estados Unidos respaldaron la decisión de la administración costarricense. Por ejemplo, Jeffrey A. Bartos, representante ante las Naciones Unidas para la Gestión y Reforma de la ONU, escribió en X: “En este Día de Acción de Gracias, agradezco a Costa Rica por mantener a esta mentirosa y lunática fuera de su hermoso país. Albanese, una persona que busca llamar la atención y se engrandece a sí misma, adora viajar por el mundo aceptando títulos honoríficos y dando lecciones sobre los males de Occidente, todo ello mientras viola flagrantemente el código de conducta de la ONU”.

On this Thanksgiving holiday, grateful to Costa Rica for keeping this liar and lunatic out of their beautiful country.



The attention-seeking, self-aggrandizing Albanese loves to jet around the world accepting honorary degrees and lecturing on the evils of the West, all while… https://t.co/JnxIPgtLVf — Ambassador Jeff Bartos (@AmbUNReform) November 27, 2026

¿Por qué Costa Rica no dejó entrar a Francesca Albanese?

La jurista italiana llegó el jueves al país centroamericano, procedente de Francia, para asistir a una ceremonia en la que iba a recibir un doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica, el máximo reconocimiento que concede esta institución pública. Sin embargo, no la dejaron ingresar. El director de Migración, Homer Badilla, justificó la decisión alegando que Albanese tiene "una alerta internacional por vínculos con actos terroristas", aunque no precisó el origen de esa alerta ni a qué actos se refería. Ella defendió que no es una criminal.

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Aunque los agentes migratorios intentaron devolverla a París, algo a lo que ella misma se negó porque tenía a México como una parada posterior en su agenda, la Sala Constitucional costarricense admitió un recurso de hábeas corpus y ordenó como medida cautelar frenar su expulsión hasta analizar las explicaciones del Ejecutivo de Laura Fernández. Voces de la oposición calificaron esto como una "arbitrariedad" y desde el oficialismo también hubo recriminaciones. De hecho, el diputado José Miguel Villalobos, citado por medios locales, dijo: "Yo no quiero oír a la señora Albanese, pero le defiendo el derecho de que entre y diga lo que yo no quiero oír, porque eso es la tolerancia. Albanese no es Hamás. Tiene derecho a venir, tiene derecho a entrar, equivocada o no".

Esto mostró las líneas bajo las cuales funciona la política exterior costarricense, alineada con las directrices de Estados Unidos, pues dejó ver cómo el país centroamericano le dio la espalda a una representante de una organización que tradicionalmente ha respaldado, en momentos en los cuales impulsa la candidatura de Rebeca Grynspan para ser secretaria general de la ONU. Ocurrió, además, después de que Costa Rica tomara la decisión de abstenerse de votar en ese organismo multilateral sobre asuntos que hasta el año pasado apoyaba con relación a Israel, los territorios ocupados y la población refugiada, así como luego de apartarse de una mayoría de 152 países que respaldaron la posibilidad de la Autoridad Palestina de participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas de manera remota. Sumado a ello, la presidenta Fernández le dijo hace unos meses al presidente israelí, Isaac Herzog, que pretende trasladar la embajada costarricense desde Tel Aviv a Jerusalén, en consonancia con lo que ordenó Donald Trump desde Estados Unidos.

Pese a todo, Albanese participó el viernes de manera virtual en el evento organizado por la universidad desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Aprovechó el espacio para decir: "Permítanme ser clara: defender los derechos humanos no es terrorismo y el gobierno responderá por estas insinuaciones, como debe ser en un Estado de derecho".

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