Anthropic demanda al gobierno de EE. UU. por uso militar de su tecnología de IA

Ilustración con una figura frente al logotipo de la empresa estadounidense de IA Anthropic durante una sesión fotográfica en París, el 13 de febrero de 2026. Foto: AFP - JOEL SAGET

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La startup de inteligencia artificial (IA) Anthropic demandó el lunes a varias agencias del gobierno estadounidense ante un tribunal federal de California para pedir que revierta sanciones en su contra que considera excesivas.

El Departamento de Defensa incluyó la semana pasada a Anthropic en su lista de empresas que representan un “riesgo” para la cadena de suministro, después que la firma se negara a autorizar el uso militar sin límites de sus modelos de IA Claude.

Le recomendamos: Lo que se sabe sobre el atentado con una bomba casera en la casa del alcalde Mamdani

En la demanda de 48 páginas, presentada ante un tribunal federal de San Francisco, Anthropic solicita que dicha designación se revierta y se declare ilegal.

La compañía señala en el texto que desarrolló su IA para obtener “resultados positivos para la humanidad” y que sea “la más segura y responsable”.

“Anthropic presenta esta demanda porque el Gobierno federal ha tomado represalias por expresar ese principio”, añade la compañía en su escrito.

Anthropic es la primera empresa estadounidense calificada de “riesgo” por el gobierno federal, una consideración reservada a entidades de países rivales, como el gigante tecnológico chino Huawei.

Le podría interesar: Seis muertos en nuevo ataque de EE. UU. contra supuesta narcolancha en el Pacífico

La designación exige a los proveedores y contratistas de defensa que certifiquen que no utilizan los modelos de Anthropic en su trabajo con el Pentágono.

“Las consecuencias de este caso son enormes”, afirma la demanda, ya que el Gobierno “pretende destruir el valor económico creado por una de las empresas privadas de más rápido crecimiento del mundo”.

La disputa estalló a finales del mes pasado, poco antes del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán que desencadenó la guerra en Oriente Medio, cuando Anthropic insistió en que su tecnología no podía ser usada por el Pentágono para tareas de vigilancia masiva ni para sistemas de armas completamente autónomos.

También puede leer: Oriente Medio: ahora es una guerra por el agua y el medio ambiente

Donald Trump ordenó a todas las agencias federales que dejaran de utilizar la tecnología de Anthropic.

Hegseth puso entonces a la compañía en su lista de entidades de “riesgo para la cadena de suministro de la seguridad nacional” y ordenó que ningún contratista, proveedor o socio militar “pueda realizar cualquier actividad comercial con Anthropic”, al tiempo que se concede un periodo de transición de seis meses al propio Pentágono.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com