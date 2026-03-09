Publicidad

Home

Mundo
América

Anthropic demanda al gobierno de EE. UU. por uso militar de su tecnología de IA

El Pentágono incluye a Anthropic en su lista de riesgo; la tecnológica demanda al Gobierno tras rechazar el uso militar ilimitado de Claude.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Agencia AFP
09 de marzo de 2026 - 05:56 p. m.
Ilustración con una figura frente al logotipo de la empresa estadounidense de IA Anthropic durante una sesión fotográfica en París, el 13 de febrero de 2026.
Ilustración con una figura frente al logotipo de la empresa estadounidense de IA Anthropic durante una sesión fotográfica en París, el 13 de febrero de 2026.
Foto: AFP - JOEL SAGET
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La startup de inteligencia artificial (IA) Anthropic demandó el lunes a varias agencias del gobierno estadounidense ante un tribunal federal de California para pedir que revierta sanciones en su contra que considera excesivas.

El Departamento de Defensa incluyó la semana pasada a Anthropic en su lista de empresas que representan un “riesgo” para la cadena de suministro, después que la firma se negara a autorizar el uso militar sin límites de sus modelos de IA Claude.

Vínculos relacionados

Lo que se sabe sobre el atentado con una bomba casera en la casa del alcalde Mamdani
Irán y Medio Oriente: ¿por qué no podemos hablar de una guerra mundial pero sí global?
Gisèle Pelicot encabeza protestas feministas en Francia como símbolo de resiliencia

Le recomendamos: Lo que se sabe sobre el atentado con una bomba casera en la casa del alcalde Mamdani

En la demanda de 48 páginas, presentada ante un tribunal federal de San Francisco, Anthropic solicita que dicha designación se revierta y se declare ilegal.

La compañía señala en el texto que desarrolló su IA para obtener “resultados positivos para la humanidad” y que sea “la más segura y responsable”.

“Anthropic presenta esta demanda porque el Gobierno federal ha tomado represalias por expresar ese principio”, añade la compañía en su escrito.

Anthropic es la primera empresa estadounidense calificada de “riesgo” por el gobierno federal, una consideración reservada a entidades de países rivales, como el gigante tecnológico chino Huawei.

Le podría interesar: Seis muertos en nuevo ataque de EE. UU. contra supuesta narcolancha en el Pacífico

La designación exige a los proveedores y contratistas de defensa que certifiquen que no utilizan los modelos de Anthropic en su trabajo con el Pentágono.

“Las consecuencias de este caso son enormes”, afirma la demanda, ya que el Gobierno “pretende destruir el valor económico creado por una de las empresas privadas de más rápido crecimiento del mundo”.

La disputa estalló a finales del mes pasado, poco antes del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán que desencadenó la guerra en Oriente Medio, cuando Anthropic insistió en que su tecnología no podía ser usada por el Pentágono para tareas de vigilancia masiva ni para sistemas de armas completamente autónomos.

También puede leer: Oriente Medio: ahora es una guerra por el agua y el medio ambiente

Donald Trump ordenó a todas las agencias federales que dejaran de utilizar la tecnología de Anthropic.

Hegseth puso entonces a la compañía en su lista de entidades de “riesgo para la cadena de suministro de la seguridad nacional” y ordenó que ningún contratista, proveedor o socio militar “pueda realizar cualquier actividad comercial con Anthropic”, al tiempo que se concede un periodo de transición de seis meses al propio Pentágono.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com

Por Agencia AFP

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

últimas noticias en el mundo

Noticias hoy

Últimas noticias

América

Estados Unidos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.