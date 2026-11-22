A 20 kilómetros de La Habana, en una zona rural de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa (oeste), se encuentra este proyecto impulsado…

El refugio de Quisicuaba acoge a 318 personas que pasaron de vivir sin techo en las calles de Cuba a comenzar su día recién bañados, con desayuno y sus medicinas correspondientes.

Tienen techo, alimento y atención sanitaria gratuita, los pilares de una isla sumida en una profunda policrisis.

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Así es Quisicuaba, el refugio que devuelve la esperanza a personas sin techo en Cuba

A 20 kilómetros de La Habana, en una zona rural de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa (oeste), se encuentra este proyecto impulsado por una institución religiosa que readaptó un antiguo centro escolar.

Entre los beneficiados: ancianos, personas con problemas de salud mental y otras en proceso de reinserción. La mayoría perdieron la comunicación con sus familias.

El fenómeno de las personas sin techo se ha vuelto cada vez más visible en Cuba, a medida que han aumentado la carestía de alimentos, medicamentos, insalubridad en las calles, bajas pensiones y la escasez de centros como el de Quisicuaba, único en Cuba.

"Esta obra es capaz de acoger al habitante de calle y esa persona pasa a vivir en este lugar, a ser un conviviente", explica Yadelki Hernández, directora del centro, mientras muestra al equipo de EFE las instalaciones.

En el tiempo que dura la visita su celular no para: busca a una doctora que necesitan, despide a varios ancianos que irán a La Habana para ser atendidos en oftalmología o pregunta si el almuerzo -que se cocina con carbón- marcha bien.

Sanar sin mirar el pasado

El campamento Quisicuaba está en fase de expansión y prevé alcanzar una capacidad de entre 560 y 580 plazas, en unas instalaciones que cuentan con farmacia, consultorio médico, librería, peluquería, áreas de gimnasia, lavandería y baños.

El proyecto cuenta con decenas de hectáreas donde se produce alimento y carbón para sostener los más de 30 proyectos que atiende Quisicuaba, convertida en la mayor ONG de Cuba.

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La urgencia apremia: "sabemos la necesidad que tenemos hoy en nuestro país de resolver esta situación, que cada día lo que hace es crecer", admite Hernández.

Su equipo multidisciplinario de 62 trabajadores está compuesto por médicos, psiquiatras, terapeutas y asistentes que, explica, "diseñan terapias ocupacionales ajustadas a la capacidad cognitiva de cada individuo" y se encargan de alimentar, bañar y medicar, según las exigencias específicas.

Quienes llegan a este refugio suelen hacerlo en "condiciones físicas y mentales extremas, cargando el peso del abandono, el hambre y el deterioro", reconoce la directiva y estima que entre el 85 % y el 90 % de los residentes padece "algún tipo de trastorno psiquiátrico".

"No nos preocupa lo que fueron, lo que hicieron, lo que pasó en su pasado. Sencillamente son seres humanos que viven en condiciones bien complejas en las calles y nosotros lo que hacemos es tratar de sanarlos, cuidarlos y atenderlos para darles la mejor calidad de vida hasta el día que dejen de existir", sentenció resumiendo la filosofía que sostiene el proyecto.

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Además del techo y la ropa limpia, el centro garantiza una rutina alimentaria que resulta casi un milagro en medio de las estrecheces de la isla: seis ingestas diarias que incluyen desayuno, almuerzo, comida y tres meriendas. También tienen habitaciones confortables y a los impedidos físicos se les garantizan sillas de ruedas.

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Los equipamientos proceden en su mayoría de la solidaridad internacional. Ahora también trabajan en un proyecto con donantes de España para instalar paneles solares en la residencia y hacer frente a la crisis energética.

Acogida a toda la comunidad

Lejos de aislarse, el campamento Quisicuaba se ha convertido en un centro vital para las familias campesinas de los alrededores.

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Al quedar paralizadas las rutas escolares por la crisis de combustible en la isla, la institución, en coordinación con las autoridades de Educación, abrió una pequeña aula dentro del recinto para que los niños, desde preescolar hasta sexto grado, no perdieran el curso.

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Al mismo tiempo, funciona allí un aula anexa de la Universidad de Ciencias Médicas donde decenas de estudiantes realizan sus prácticas y exámenes.

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En el compromiso y solidaridad de esos jóvenes está el secreto que hace que Quisicuaba siga en pie: más allá del presupuesto, resalta Hernández, está el afecto. Un proyecto humanista.

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