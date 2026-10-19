Juez de EE. UU. firmó orden de arresto contra Raúl Castro por conspiración en asesinato

La orden fue emitida después de que Uthmeier ordenara el año pasado reabrir la investigación sobre la participación de Castro, quien entonces era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), en el ataque en…

La Fiscalía de Florida obtuvo una orden de arresto estatal contra el expresidente cubano Raúl Castro por conspiración para cometer asesinato en primer grado por el derribo en 1996 de dos avionetas de Estados Unidos de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, informó este lunes el fiscal general del estado, James Uthmeier.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La orden fue emitida después de que Uthmeier ordenara el año pasado reabrir la investigación sobre la participación de Castro, quien entonces era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), en el ataque en el que murieron cuatro personas. Él también fue acusado formalmente en mayo pasado por la justicia federal estadounidense por su presunta participación en los hechos, incluidos cargos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.

Publicidad

Le sugerimos: De la Espriella habló con el congresista de EE. UU. que lo criticó por injerencia electoral

"Raúl Castro ordenó el asesinato a sangre fría de cuatro residentes de Florida, y el estado nunca dejará de perseguir responsabilidades por esa conspiración comunista", afirmó Uthmeier. El fiscal general sostuvo que espías del Gobierno cubano operaban en comunidades de Florida, recopilaban información de inteligencia y la transmitían a La Habana, lo que, según afirmó, ayudó a los cazas cubanos MiG a localizar a los pilotos civiles que estaban desarmados.

Uthmeier recordó a las cuatro víctimas mortales: Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr. Ellos hacían parte de Hermanos al Rescate, una organización con sede en Miami que se dedicaba a buscar y auxiliar a cubanos que intentaban huir de la isla por mar.

Le puede interesar

Las dos avionetas Cessna desarmadas, que despegaron de Opa-Locka, en el condado de Miami-Dade, estaban "muy fuera de las aguas territoriales de Cuba" cuando cazas MiG cubanos las destruyeron con misiles aire-aire, causando la muerte de sus cuatro ocupantes, detalló la Fiscalía de Florida.

La orden estatal constituye un nuevo paso en el caso, que Florida reabrió en marzo, tres décadas después del ataque. Esto se produce en un momento de creciente presión de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Cuba, con nuevas medidas contra figuras vinculadas al Gobierno y un endurecimiento de las sanciones, la cual coincide con la profunda crisis económica que atraviesa la isla.

También le puede interesar: El impacto del diésel y las medidas tomadas por Donald Trump, explicadas

¿Es viable que Raúl Castro sea arrestado tras la orden de captura de Florida?

“Aunque hoy no lo vamos a llevar a la cárcel, al menos que yo sepa —no sé, quizá haya alguna sorpresa—, esto tiene consecuencias reales, no es solo un papel”, dijo Uthmeier: "El señor Raúl Castro no puede simplemente salir de su país y moverse libremente. Si por cualquier motivo acaba en un país amigo con el que tengamos acuerdos de extradición, terminará aquí". La orden estatal establece que las autoridades tienen jurisdicción no solo para acusar a Castro, sino para extraditarlo a Florida en caso de que sea hallado fuera del estado.

En los últimos meses se ha hablado del estado de salud del exdirigente. Él apareció en público en el acto realizado por el 65 aniversario de la Dirección de Seguridad Personal del Ministerio del Interior, y estuvo acompañado por la cúpula del Gobierno cubano. Esa aparición acalló los rumores que circulaban sobre una supuesta hospitalización por un accidente cerebrovascular e incluso sobre su muerte.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com