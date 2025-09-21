El papa León XIV expresa su solidaridad con “la tierra martirizada” de Gaza

El papa León XIV dirigiéndose a la multitud desde la ventana del Palacio Apostólico con vista a la Plaza de San Pedro durante la oración del Ángelus en el Vaticano. Foto: AFP - HANDOUT

El papa León XIV expresó este domingo la solidaridad de la Iglesia con la población de la “tierra martirizada” de Gaza y aseguró que no hay “futuro basado en la violencia, el exilio forzado, la venganza”, al término de la oración dominical del Ángelus en la plaza de San Pedro.

“Toda la Iglesia expresa su solidaridad con los hermanos y hermanas que sufren en esta tierra martirizada”, declaró el pontífice durante un encuentro con representantes de asociaciones católicas en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Allí, los fieles se unieron a su llamado portando una pancarta que rezaba “Paz para Gaza”.

El mensaje del líder de la Iglesia católica llega en un momento de escalada bélica, después de que Israel lanzara una gran ofensiva en Ciudad de Gaza con el objetivo declarado de aniquilar al movimiento Hamás, responsable del ataque del 7 de octubre de 2023 que desató la actual guerra.

La ofensiva israelí ha sido criticada por la comunidad internacional y ha provocado el desplazamiento de cientos de miles de habitantes, forzados a huir hacia el sur del territorio, en una nueva ola de refugiados.

“Los pueblos necesitan paz”, insistió el papa León XIV en su mensaje, que resonó con fuerza entre los asistentes que lo acompañaron en un silencio cargado de contundencia.

Además, León XIV destacó la dignidad inviolable de toda persona y condenó la violencia y el desplazamiento forzoso de civiles en Gaza, donde la población sigue viviendo con miedo y en condiciones inaceptables causadas por casi dos años de guerra.

Su apoyo es continuo y se enfoca en la búsqueda de la paz en Tierra Santa, donde también agradece a los pastores de las iglesias que trabajan por este objetivo.

