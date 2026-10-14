“Tenemos un plan que beneficiaría más o menos a un 50 % de los presos que hay en El Salvador que…

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el martes que su Gobierno estudia un programa de liberación anticipada y condicional que podría beneficiar a cerca de la mitad de los presos acusados de colaborar con las pandillas. La medida estaría sujeta a una evaluación individual de los casos y a mecanismos de supervisión, aunque el mandatario no precisó cuándo comenzaría a aplicarse ni cuáles serían los requisitos para acceder al beneficio.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Bukele anuncia plan para liberar a la mitad de los presos en El Salvador

“Tenemos un plan que beneficiaría más o menos a un 50 % de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con pandillas”, afirmó Bukele durante una sesión de preguntas y respuestas posterior al anuncio de un acuerdo de inversión energética con la empresa española Cox.

Publicidad

Le recomendamos: Trump anuncia exploración masiva de petróleo y minerales en Groenlandia

El mandatario justificó la iniciativa al señalar que el análisis de los casos tendría en cuenta el contexto de violencia que vivió el país durante años y las circunstancias en las que algunas personas terminaron vinculadas a estas estructuras criminales. Según Bukele, es necesario distinguir entre quienes ejercían el control y la violencia de las pandillas y quienes se relacionaron con ellas en un entorno marcado por su dominio territorial.

“Tomando en cuenta que venimos de un país donde la violencia era parte del día a día y las pandillas eran el verdadero gobierno, la verdadera dictadura”, sostuvo el presidente. Añadió que quienes vivían bajo ese control no necesariamente tuvieron el mismo grado de participación en las actividades criminales que quienes las imponían.

Le puede interesar

Bukele reconoció que los posibles beneficiarios son personas que cometieron delitos y que, según sus propias palabras, merecen estar en prisión. Sin embargo, argumentó que las condiciones excepcionales que atravesó El Salvador podrían justificar una revisión de sus casos y permitir que algunos cumplan el resto de sus condenas en libertad condicional.

Por ahora, el Gobierno no ha explicado cómo determinará quiénes cumplen los criterios para obtener la liberación anticipada. Tampoco ha precisado cuántas personas podrían beneficiarse de la medida ni qué tipo de supervisión se aplicaría una vez fuera de prisión.

La política de seguridad de Bukele

La lucha contra las pandillas ha sido uno de los principales ejes del Gobierno de Bukele y una de las políticas que más respaldo le ha dado entre sectores de la población salvadoreña. Desde la implementación del régimen de excepción, en marzo de 2022, las autoridades han detenido a decenas de miles de personas y la violencia de las pandillas ha disminuido considerablemente, de acuerdo con cifras oficiales.

Le podría interesar: "Hipocresía": EE. UU. llama a encargado de negocios en Nicaragua tras rechazo a embajadora

Sin embargo, la estrategia también ha recibido fuertes críticas de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Human Rights Watch ha documentado detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y violaciones al debido proceso. En julio de 2026, Amnistía Internacional advirtió que los abusos documentados durante el régimen de excepción podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Estas denuncias han puesto en cuestión las garantías judiciales de las personas detenidas y las condiciones en las que permanecen recluidas.

El anuncio de una posible liberación anticipada abre interrogantes sobre cómo el Gobierno distinguirá entre los distintos niveles de participación en las pandillas y qué garantías tendrá cada persona para que su caso sea evaluado de manera individual.

El acercamiento con Estados Unidos

El anuncio se produjo el mismo martes en que Bukele conversó con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre la protección de la infraestructura crítica y los puertos salvadoreños frente a lo que Washington calificó como “influencias extranjeras malignas”, según informó el Departamento de Estado.

Lea: Lo que revelan las llamadas al 911 durante la fallida ejecución de Christa Pike

Bukele es uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump en América Latina. Ambos gobiernos han estrechado su cooperación en materia de seguridad y migración, y El Salvador forma parte del Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por Washington para promover la colaboración regional contra el crimen organizado y otras amenazas de seguridad.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

Publicidad

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com