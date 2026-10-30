Christa Pike se pronuncia tras su fallida ejecución en EE. UU.: "Me duele la incompetencia"

Su equipo legal se encargó de divulgar su postura. Ella afirmó que desde que le suministraron una dosis masiva del sedante pentobarbital no ha habido momento en el que no sienta dolor: "Me duele el cuerpo….

Se cumple un mes desde la fallida ejecución de Christa Pike en Tennessee, Estados Unidos, y este viernes se conocieron sus primeras declaraciones públicas. En su pronunciamiento, ella lamentó la "incompetencia" alrededor de esta situación y añadió que, a pesar de su proceso de recuperación, sigue sufriendo dolor físico constante y angustia.

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Su equipo legal se encargó de divulgar su postura. Ella afirmó que desde que le suministraron una dosis masiva del sedante pentobarbital no ha habido momento en el que no sienta dolor: "Me duele el cuerpo. Me duelen los brazos. Me duelen las manos. Me duele la garganta. Todavía me cuesta hablar. Y el dolor no es solo físico. Hay dolor en mi mente y en mi alma". Agregó: "Me duele profundamente la incompetencia que ha puesto a tantas personas en esta terrible situación".

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Para el 30 de septiembre estaba prevista la ejecución de la reclusa, enfrentando la pena de muerte por el asesinato en 1995 de una compañera de clase, Colleen Slemmer. Pasó casi una hora desde que intentaron establecer la vía intravenosa para administrarle el sedante, pero Pike sobrevivió. En consecuencia, estuvo varios días bajo tratamiento hospitalario intensivo hasta que fue ingresada en la enfermería del centro de rehabilitación Debra Johnson, en Nashville, donde, según contó, está aislada, "alejada de otras personas y de las relaciones humanas que tanto significan para mí".

Sus abogados afirmaron que, tras la fallida ejecución, Pike quedó con hematomas y con los brazos hinchados. Hay quienes dicen que es posible que la dosis del pentobarbital se filtrara alrededor de la vena, en lugar de entrar en el torrente sanguíneo. Ahora bien, el Departamento de Correcciones del Estado dijo que se cumplieron todos los pasos del protocolo de ejecución.

En su pronunciamiento de este viernes, ella también le agradeció al personal médico que la atendió y agregó: "No sé por qué sobreviví aquella noche. No sé qué vendrá después. Hay días en los que resulta más difícil encontrar la esperanza que en otros. Por ahora, intento sanar, día a día, y me aferro al amor y a la bondad de tantas personas que me han recordado que no estoy sola".

Hasta 10 agujas se usaron para la dosis letal en la fallida ejecución de Pike en Estados Unidos

Su abogado aseguró que el equipo de ejecución de Tennessee encargado de colocar la vía intravenosa para que circulara la dosis letal de pentobarbital dijo que la vena podría "reventar" antes de seguir con el procedimiento. Se usaron hasta 10 agujas mientras se trataba de establecer una por la cual se pudiera pasar la dosis masiva del sedante.

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El informe dado por el defensor de Pike, citado por The Guardian, establece: "Dos miembros no identificados del equipo comenzaron a tantear el lugar por donde intentaban instalar la vía intravenosa, y ambos coincidieron en que no podían determinar si habían logrado encontrar la vena. Uno de ellos dijo algo así como: ‘O es sangre o está pinchada, necesito saberlo'".

Él, llamado Randy Spivey, aseguró que había dudas incluso antes de que comenzara a fluir el pentobarbital, ya que tuvieron dificultades para encontrar una vena durante casi una hora. Aunque el equipo aseguró que todo iba según lo previsto, Pike permaneció con vida, emitiendo sonidos de ronquidos y ahogos. Ella es la única prisionera en la historia reciente que ha sobrevivido a una dosis completa de la droga utilizada en la inyección letal. De momento, puede hablar y caminar, pero su pronóstico a largo plazo no se conoce.

La primera vez que alguien expresó que la vena podía reventar se escuchó a las 6:53 p. m. del miércoles 30 de septiembre. En ese momento se desechó la aguja de calibre 20 que estaban usando: "No es lo suficientemente larga. ¿Cuál es la más larga que tienes?". A las 7:08 p. m., después de otros reparos, se escuchó a alguien que pidió reconsiderar la situación. A las 7:13 p. m. le confirmaron a Pike que todo estaba listo para su ejecución. A las 7:34 p. m., de acuerdo con el relato de Spivey, ella dijo: "Siento que se me va a reventar el brazo. Me arde".

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