El ataque informático afectó un sistema utilizado por ambas agencias para analizar inteligencia de fuentes abiertas , es decir, información de acceso público, según informó CNN, que citó a cuatro fuentes familiarizadas con el asunto.

Un ciberataque expuso información no clasificada de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) de Estados Unidos, informaron medios de ese país este martes.

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La intrusión comprometió una red que permite a los analistas recopilar y examinar datos procedentes de internet, redes sociales y bases de datos comerciales. Sin embargo, las autoridades estadounidenses aseguraron que la información clasificada no estuvo en riesgo y que no se registraron interrupciones en las capacidades críticas ni en los sistemas clasificados de las agencias.

La CIA declinó hacer comentarios sobre el incidente, mientras que la ODNI aseguró que no se produjeron afectaciones en sus sistemas clasificados. Por el momento, no está claro cuál fue el alcance de la brecha ni quiénes fueron los responsables del ataque.

El episodio se suma a una serie de incidentes de ciberseguridad y fallas técnicas que han afectado a organismos gubernamentales y empresas estadounidenses en las últimas semanas.

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Hace unos días, el Departamento de Agricultura y el FBI fueron blanco de ciberataques. En el caso del FBI, la intrusión habría afectado una base de datos nacional de información criminal. El Departamento de Agricultura, por su parte, tuvo que desconectar temporalmente varias aplicaciones utilizadas para gestionar pagos a agricultores.

También se han registrado interrupciones en los sistemas de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y en los servicios de control del tráfico aéreo de Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses no han encontrado indicios de que estos incidentes estén relacionados entre sí. El director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, señaló que algunas de las fallas podrían estar vinculadas a la instalación de actualizaciones de seguridad en los sistemas informáticos.

Los recientes incidentes han reavivado las preocupaciones sobre la seguridad de las redes digitales de Estados Unidos y la capacidad de sus organismos para proteger información sensible.

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