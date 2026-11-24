"Los brutales actos terroristas en Villavicencio y Cartagena son otro recordatorio más de la grave amenaza que representan estas organizaciones narcoterroristas, a las…

El congresista republicano de Estados Unidos Mario Díaz-Balart expresó su respaldo al presidente colombiano Abelardo de la Espriella tras el atentado con carro bomba en Villavicencio y los hechos violentos registrados en Cartagena. El legislador responsabilizó al gobierno del expresidente Gustavo Petro de haber permitido que las organizaciones criminales operaran con impunidad.

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"Los brutales actos terroristas en Villavicencio y Cartagena son otro recordatorio más de la grave amenaza que representan estas organizaciones narcoterroristas, a las que el gobierno del expresidente Petro permitió operar con total impunidad", escribió Díaz-Balart en su cuenta de X.

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El congresista también manifestó su solidaridad con las personas afectadas por los ataques y respaldó la estrategia de seguridad del mandatario colombiano.

"Expreso mi firme respaldo al presidente en sus esfuerzos por erradicar a esta basura criminal y narcoterrorista, y por restablecer la seguridad y el orden en Colombia", agregó.

Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales.



El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 24, 2026

Atentado en Villavicencio

El pronunciamiento de Díaz-Balart se produjo después de la explosión de un carro bomba frente a la Gobernación del Meta, en Villavicencio, la noche del lunes 23 de noviembre. El ataque dejó al menos 23 personas heridas y causó daños en la sede de la Gobernación y en establecimientos comerciales cercanos.

El presidente De la Espriella atribuyó el atentado a las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Iván Mordisco. Tras visitar la zona afectada y a las personas heridas, el mandatario anunció medidas de seguridad para el departamento y aseguró que su gobierno no retrocederá en la lucha contra las organizaciones criminales.

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En Cartagena, por su parte, se registró una toma de rehenes en un supermercado Éxito, en medio de un intento de asalto a un vehículo de transporte de valores. El hecho provocó un amplio despliegue de las autoridades y fue mencionado por Díaz-Balart junto al atentado de Villavicencio.

El congresista republicano ha sido uno de los principales aliados de De la Espriella en Estados Unidos. En octubre, Díaz-Balart elogió la gestión del mandatario colombiano en materia de seguridad y criticó el gobierno de Gustavo Petro, al que atribuyó un deterioro de la situación interna y de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos

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