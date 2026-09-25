El documento responde a la decisión de la Cancillería, anunciada el jueves y vigente desde el 19 de septiembre, de romper relaciones con Teherán. Colombia la…

Irán no se limitó a rechazar la ruptura de relaciones anunciada por Colombia, sino que le devolvió la acusación. En un comunicado difundido este viernes, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní sostuvo que el gobierno colombiano "no está en posición alguna de dar lecciones a otros sobre el terrorismo y las drogas" y lo describió como parte de la red del narcotráfico en el continente.

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Irán responde a Colombia: "No está en posición de dar lecciones sobre drogas"

El documento responde a la decisión de la Cancillería, anunciada el jueves y vigente desde el 19 de septiembre, de romper relaciones con Teherán. Colombia la justificó, entre otras razones, en "presuntos vínculos" del gobierno iraní con grupos terroristas y narcoterroristas. El mismo día declaró organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica.

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Según Teherán, el gobierno colombiano está "profundamente influenciado por los carteles de producción y distribución de drogas" y actúa "de facto" dentro de lo que llama la red del narcoterrorismo en América y más allá. Para sostenerlo, el comunicado menciona la incautación en Teherán, a finales del mes iraní de Shahrivar (septiembre), de 55 kilogramos de cocaína "pura colombiana".

Declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán en respuesta a dos decisiones adoptadas por el Gobierno de la República de Colombia pic.twitter.com/hb6OHzq1u1 — @IraninColombia (@IraninColombia) September 25, 2026

Vea también: Colombia rompe relaciones con Irán

Irán asegura que el cargamento entró al país mediante una red vinculada a "personas influyentes en Colombia", pero no da nombres ni otros detalles del caso. La cancillería iraní reprocha que Bogotá haya reaccionado "apresuradamente" en lugar de cooperar para identificar a los responsables de ese y otros envíos. El texto no aclara si Irán pidió formalmente esa cooperación antes de la ruptura.

El comunicado también condena "las imputaciones dirigidas a una parte de las fuerzas armadas oficiales de Irán", una referencia a la designación de la Guardia Revolucionaria. Atribuye la decisión colombiana a la "influencia del régimen sionista y de los Estados Unidos", los dos países que desde el 28 de febrero mantienen una guerra con Irán y con los que el gobierno de Abelardo de la Espriella ha estrechado relaciones.

"Irán adoptará las medidas necesarias frente a este enfoque injusto y hostil", concuye el comunicado, aunque no precisa cuáles serán estas medidas. Por ahora, Colombia mantiene las relaciones consulares.

Horas antes, el embajador iraní en Bogotá había respondido por escrito a El Espectador sobre la tensión diplomática y calificó la decisión de "irresponsable" y usó contra la Cancillería su propio lenguaje. Al hablar de "presuntos vínculos", dijo, el gobierno reconoce que no tiene certezas.

"Esto se llama calumnia, que de hecho es un delito en el ordenamiento jurídico colombiano", escribió, y pidió que Colombia se retracte o presente pruebas.

El diplomático también rechazó el argumento de los ataques contra países ajenos al conflicto. Según él, Irán respondió a bases militares estadounidenses en el golfo Pérsico en legítima defensa, y esos mismos países mantienen canales de diálogo con Teherán.

"Colombia parece ignorar que las partes en tensión están dialogando y no cortan relaciones", afirmó.

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