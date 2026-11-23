José Antonio Kast lleva poco menos de un año siendo presidente de Chile y está al frente de una difícil situación. La semana pasada, miles de personas llegaron hasta el centro de la capital, Santiago, para mostrar su inconformismo frente a los recortes que ha impulsado su gobierno, y que afectan a la educación, la salud y la cultura. Eso lo impulsó la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, el principal sindicato del país, al que se le unieron organizaciones feministas, estudiantiles y sociales con banderas que decían “en Chile sí…

José Antonio Kast lleva poco menos de un año siendo presidente de Chile y está al frente de una difícil situación. La semana pasada, miles de personas llegaron hasta el centro de la capital, Santiago, para mostrar su inconformismo frente a los recortes que ha impulsado su gobierno, y que afectan a la educación, la salud y la cultura. Eso lo impulsó la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, el principal sindicato del país, al que se le unieron organizaciones feministas, estudiantiles y sociales con banderas que decían “en Chile sí hay plata”, “ni un peso menos” y “los derechos conquistados se defienden”. Pero ese no es el único dolor. Además del provocado por el desempleo, viejas heridas ligadas al pasado de la dictadura se han abierto con las decisiones que el presidente ha tomado. Todo eso le ha costado una desaprobación mayor al 60 %.

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“Es una combinación de factores externos e internos”, explicó Rodolfo Disi Pavlic, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez: “Entre los primeros, el más importante es la guerra en Irán y su efecto sobre el precio del petróleo, que en un país importador de hidrocarburos encarece el transporte, y con ello muchos bienes y servicios. También los aranceles de Estados Unidos”. Pero, además, lo que en sus palabras han sido “medidas dolorosas para una parte importante de la población”, como cuando, el mismo mes de su posesión, el gobierno Kast anunció un alza histórica de los precios de los combustibles tras un duro ajuste al subsidio, convirtiéndose en el mayor aumento en 46 años.

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Atrás quedaron los días en los cuales se le escuchaba con la idea de llegar al Palacio de La Moneda prometiendo un “gobierno de emergencia” y pronunciando un discurso en materia de seguridad y migración. De hecho, uno de sus mayores golpes ocurrió cuando, 69 días después de haber iniciado su período al frente del Ejecutivo, le pidió la renuncia a la ministra de Seguridad, la exfiscal Trinidad Steinert. Ella, que no tenía experiencia política, pero que, desde su puesto de fiscal regional de Tarapacá, en el norte de Chile, logró las primeras condenas a la cúpula del Tren de Aragua, no forjó un liderazgo contundente en el gabinete, aun cuando había una presión especial en su cargo por lo dicho por Kast durante la campaña de su tercer intento de llegar a la presidencia.

“Este gobierno generó muchas expectativas antes de su llegada”, dijo, por su parte, el analista político José Domingo Sagüés: “Se esperaba, por lo mismo, que fuera una administración que desde el primer día implementara medidas concretas para hacerse cargo de los principales dolores ciudadanos, que se manifestaban con claridad y consistentemente en las mediciones de la opinión pública. Sin embargo, en los hechos, no se ha visto una agenda concreta ni una batería de políticas públicas para enfrentar los dolores que todavía tiene la ciudadanía”.

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Lo que se ha hablado en estas últimas semanas es del proyecto de ley del presupuesto para 2027. El Senado ha sido el escenario donde se han dado fuertes negociaciones entre el oficialismo y la oposición sobre ello. De ahí salió, por ejemplo, la reposición de USD 35.000 millones a la cartera de Educación para financiar el programa “Yo elijo mi PC”, una política eliminada en el texto original presentado por el gobierno y que este año ha beneficiado a más de 96.100 estudiantes de bajos recursos con la entrega de portátiles. “Tuvieron que retroceder con respecto a su propuesta inicial porque hubo un rechazo bastante transversal a la propuesta de eliminar el financiamiento de una política pública muy valorada”, agregó Sagüés: “Han aprendido, a la fuerza, que la democracia es el arte de lo posible y que deliberar requiere negociaciones y apertura”.

Todo eso ocurre en momentos en los cuales los indicadores económicos no son los mejores para el país: la inversión productiva, tanto privada como pública, tuvo un crecimiento nulo en el segundo trimestre del año y el desempleo alcanzó el récord de 9,6 %, el mayor nivel en cinco años. En paralelo, el costo de vida subió en julio a un 4,1% interanual, impulsado, en gran parte, por un fuerte aumento en el precio de los combustibles. Además, el país vivió la mayor contracción desde la pandemia, resumió la BBC en uno de sus artículos, pues el PIB tuvo caídas del 0,5 % en el primer trimestre del año y del 0,2 % en el segundo, en comparación con los mismos períodos del año anterior.

En medio de ello, hay una clara frustración, aseguró Germán Campos-Herrera, académico en ciencia política de la Universidad Católica de Temuco e investigador adjunto del Núcleo Milenio Sobre Crisis Políticas en América Latina (CRISPOL): “Eso explica la desaprobación de Kast, quien llegó con una agenda de promesa de recuperación económica, empleo y con especial énfasis en seguridad, la cual todavía no se traduce en resultados suficientemente visibles”. Sin olvidar algunas tensiones dentro del mismo gobierno. Por eso, al menos para él, Kast tiene la tarea de dar una señal que le permita generar confianza y ampliar los acuerdos, para así demostrar que tiene capacidad de gestión.

En un intento por retomar control, este lunes se le escuchó fijar una meta: “Comienza a correr un plazo, que son los 100 días que tiene el gobierno para llegar al 11 de marzo. Son 100 días donde vamos a trabajar con aún mayor intensidad en esta emergencia que aún sigue latente en Chile, que es el tema de empleo (…). Vamos a rendir cuenta de un año de gobierno y vamos a ir mostrando paso a paso los logros que se han obtenido en este año de trabajo. Estos 100 días solo vamos a redoblar nuestros esfuerzos”. Sobre su rendimiento en los sondeos, pidió mirar más allá: “No nos vamos a desenfocar de nuestro objetivo por los ruidos políticos que puedan existir. ¿Miramos las encuestas? Obviamente, miramos las encuestas. ¿Definen nuestro actuar? No lo han definido jamás, porque hay puntos de importancia suma que tenemos que seguir poniendo sobre la mesa”. Dejó en claro que la urgencia de los próximos meses será la economía. Su énfasis, de momento, ya no es solo la seguridad.

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