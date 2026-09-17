Congreso de EE. UU. adelanta su receso y aplaza votación sobre destitución de Hegseth

La decisión generó críticas porque el cambio en el calendario legislativo impide, por ahora, que se vote una resolución presentada por el republicano Thomas Massie para destituir al secretario de Defensa, Pete Hegseth. El anuncio también se…

Mike Johnson, presidente republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, anunció este miércoles la cancelación de las votaciones previstas para el jueves y adelantó el receso de los congresistas antes de las elecciones de medio termino para que estos, puedan hacer sus respectivas campañas.

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La decisión generó críticas porque el cambio en el calendario legislativo impide, por ahora, que se vote una resolución presentada por el republicano Thomas Massie para destituir al secretario de Defensa, Pete Hegseth. El anuncio también se produce en medio de un intento por avanzar en una legislación sobre inteligencia artificial.

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La bancada demócrata cuestionó la decisión de Johnson y sostuvo que el adelanto del receso busca proteger a Hegseth de una votación que podría poner en riesgo su cargo. Algunos legisladores calificaron la medida de “cobarde”.

Al mismo tiempo, se esperaba que la Cámara abordara la regulación del desarrollo de la inteligencia artificial, después de que ejecutivos de la industria y denunciantes alertaran sobre la necesidad de una mayor supervisión. Johnson, sin embargo, se ha mostrado reticente a impulsar nuevas regulaciones en este ámbito, en línea con la postura del presidente Donald Trump.

“No podemos imponer una moratoria al desarrollo de la IA”, declaró Johnson a los periodistas el martes. “Porque entonces perderíamos nuestra ventaja frente a China, y eso tendría graves implicaciones para la seguridad nacional de todas las familias estadounidenses”.

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Desde la oficina de Johnson defendieron el cambio de calendario y aseguraron que no se trata de cancelar las votaciones previstas, sino de adelantar su realización.

El propio presidente de la Cámara explicó el miércoles ante los periodistas que decidió modificar el cronograma porque, a su juicio, los representantes ya habían cumplido con el trabajo legislativo previsto. Johnson señaló además que buscaba que los congresistas regresaran a sus distritos para reunirse con sus electores antes de las próximas elecciones.

El receso de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos antes de las elecciones de medio término comienza normalmente a finales de septiembre o principios de octubre. Este periodo, denominado formalmente "periodo de trabajo en el distrito", suspende las sesiones legislativas en Washington D.C. durante cuatro o cinco semanas para que los congresistas puedan regresar a sus estados de origen y enfocarse por completo en sus campañas de reelección. Aunque el calendario se planifica con anticipación, la fecha exacta de inicio suele depender de que la Cámara logre aprobar primero los presupuestos urgentes para evitar un cierre del gobierno antes del inicio del año fiscal el 1 de octubre.

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