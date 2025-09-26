Corte Suprema de EE. UU. permite que Trump congele más de US$ 4.000 millones de ayuda extranjera

Desde que llegó Donald Trump a asumir su segunda presidencia, el republicano ha hecho diversas movidas para recortar gran parte de la ayuda extranjera. Foto: EFE - YURI GRIPAS / POOL

El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó este viernes al gobierno del presidente Donald Trump a que mantenga congelados unos US$ 4.900 millones en ayuda exterior, mientras el Congreso debate los recortes en partidas para cooperación.

El fallo supone una importante victoria para la administración republicana, en lo referente a su objetivo de recortar los presupuestos federales, después de que una corte de menor instancia revocó la congelación de estos fondos al considerar que el mandatario había usurpado los poderes del Legislativo.

En su breve fallo, algo típico al tratarse de una demanda por vía urgente del Gobierno, la mayoría conservadora de seis magistrados del tribunal determinó que la capacidad de Trump para gestionar las relaciones exteriores compensa “con creces el posible perjuicio” que sufrirían los destinatarios de las partidas, aunque recordó que su decisión tiene validez provisional hasta que el Congreso y los tribunales inferiores diriman el asunto.

Las tres juezas liberales de la corte votaron en contra y aseguraron que el asunto requiere de un profundo debate, ya que está en juego “la distribución de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso en lo que respecta al gasto público”, según el escrito de disconformidad firmado por la magistrada Elena Kagan.

El pasado 28 de agosto, el presidente notificó que dejaría sin gastar unos US$ 4.900 millones de una partida de US$ 11.500 millones aprobada por el Congreso para ayuda exterior. Lo hizo empleando una figura denominada “rescisión de bolsillo”, que consiste en la readjudicación de partidas en vísperas de que concluya el año fiscal -algo que sucede cada 30 de septiembre en Estados Unidos-, lo que hace que su implementación caduque al carecer de tiempo para dar el visto bueno.

A principio de septiembre, tras la denuncia de distintos grupos de cooperación, un juez federal del Distrito de Columbia determinó que la acción era ilegal y le ordenó al Gobierno desembolsar los US$ 11.500 millones antes del 30 de ese mismo mes, a lo que la administración de Trump respondió insistiendo en que dejaría esos US$ 4.900 millones sin gastar y que apelaría.

El 6 de septiembre una corte de apelación federal rechazó la solicitud del Gobierno para anular la orden, por lo que dos días después el Ejecutivo le solicitó al tribunal supremo que la suspendiera.

Es la tercera vez que la alta corte estadounidense le permite a Trump congelar, al menos de manera temporal, partidas federales, ya que le ha dado luz verde para cancelar unos US$ 800 millones en ayuda para los Institutos Nacionales de Salud y otros US$ 65 millones en subvenciones para la formación de profesorado.

Diferentes ONG y entidades en el terreno de la cooperación han advertido de los graves efectos humanitarios que el recorte de ayuda exterior de Estados Unidos puede tener en países en desarrollo.

