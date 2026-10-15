De la Espriella recibe críticas en EE. UU. por pronunciarse sobre elecciones legislativas

En una declaración difundida por el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Meeks calificó de “inaceptable” la injerencia de un líder extranjero…

El representante demócrata Gregory W. Meeks, miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, cuestionó al presidente colombiano Abelardo de la Espriella por pronunciarse sobre las elecciones legislativas estadounidenses y advirtió que su intervención podría afectar el respaldo bipartidista a la relación entre ambos países.

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En una declaración difundida por el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Meeks calificó de “inaceptable” la injerencia de un líder extranjero en los procesos electorales de Estados Unidos y sostuvo que corresponde exclusivamente a los ciudadanos estadounidenses decidir quiénes los representan en el Congreso.

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Ranking Member @RepGregoryMeeks issued the following statement after Colombian President Abelardo de la Espriella weighed in on U.S. House elections: pic.twitter.com/O2bFcOMreB — House Foreign Affairs Committee Dems (@HouseForeign) October 15, 2026

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, había expresado su respaldo a la congresista republicana María Elvira Salazar, quien busca un cuarto mandato en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre. La legisladora representa al Distrito 27 de Florida, donde viven más de 38.000 colombianos, cerca del 5 % de la población local.

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La relación entre ambos políticos se ha consolidado con los años. De la Espriella contribuyó económicamente a la campaña de Salazar en 2018, mientras que la congresista viajó en junio a Barranquilla para respaldar al entonces candidato presidencial.

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En un video, el mandatario colombiano destacó que Salazar “siempre ha defendido a Colombia” y manifestó su apoyo a la republicana, a quien calificó como su amiga.

Por su parte, la congresista resaltó sus vínculos con el país sudamericano y aseguró que representar a miles de colombianos en el sur de Florida ha convertido a Colombia en una prioridad de su trabajo legislativo. También afirmó que ha defendido la democracia colombiana y la relación bilateral con Estados Unidos en momentos decisivos.

Colombia vuelve a mirar hacia adelante. 🇨🇴



Y recibo con enorme orgullo el respaldo de mi amigo, el presidente Abelardo de la Espriella.



Sé cuánto ama a Colombia. Conozco sus convicciones y la determinación con la que trabaja para devolverle a su país seguridad, prosperidad y… pic.twitter.com/JMVSj3TmWc — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) October 12, 2026

Sin embargo, el congresista demócrata expresó su preocupación por las posibles consecuencias diplomáticas de las declaraciones del mandatario colombiano. Según Meeks, la relación entre Estados Unidos y Colombia se ha construido durante dos siglos sobre la cooperación bilateral y el compromiso con la democracia, además de contar con el respaldo de legisladores de ambos partidos políticos.

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“Valoro profundamente la alianza entre Estados Unidos y Colombia, y me preocupa cualquier acción que pueda erosionar el apoyo bipartidista del que ha gozado durante décadas”, afirmó el representante, quien consideró que la decisión de De la Espriella de involucrarse en una elección estadounidense mientras ejerce la Presidencia pone en riesgo ese respaldo.

Meeks instó al mandatario colombiano a detener sus pronunciamientos sobre la contienda electoral y advirtió que el Congreso estadounidense seguirá de cerca la situación. “Si el presidente de la Espriella desea preservar la buena voluntad bipartidista que ha sustentado esta colaboración, debería detenerse ahora. El Congreso estará atento”, señaló.

La declaración pone de relieve la sensibilidad de la relación bilateral frente a las intervenciones públicas de los jefes de Estado en procesos electorales extranjeros. El respaldo bipartidista en Washington ha sido un elemento importante de la cooperación entre Estados Unidos y Colombia, especialmente en asuntos de seguridad, lucha contra el narcotráfico y relaciones económicas.

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