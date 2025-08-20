Brasil advierte que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela

Combo de fotografías donde se observa al presidente de Venezuela, Nicolas Maduro (i) y al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: EFE - Miguel Gutierrez / André Borges

El asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia del gobierno de Lula Da Silva en Brasil, Celso Amorim, manifestó este miércoles su “preocupación” por la presencia de tres buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe, cerca de las costas venezolanas. No obstante, precisó que Brasil no reconoce a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela.

“Las actas nunca aparecieron, y nunca tomamos ninguna medida para reconocer al gobierno [de Venezuela]. Mantuvimos una relación de Estados“, afirmó Amorim.

Sin embargo, sí se manifestó en preocupación por el despliegue militar de Estados Unidos por aguas latinoamericanas, que se hizo con el objetivo de combatir a los grupos narcotraficantes de las diferentes naciones. “No puedo esconder que veo con preocupación esa movilización”, pero aseguró que no haría ningún juicio político al respecto.

Amorim señaló que su “preocupación” radica en “el riesgo” que representa ese despliegue militar bajo el argumento de la “lucha contra el crimen organizado, que debe enfrentarse, pero mediante la cooperación entre naciones y no a través de intervenciones unilaterales”.

Respecto a Venezuela, el diplomático reafirmó que Brasil no reconoce al régimen de Maduro como gobierno legítimo. Destacó que unos 20.000 brasileños viven en Venezuela y que en Brasil residen más de un millón de refugiados provenientes de la nación limítrofe.

“Es un país vecino, y a los vecinos no se los elige”, subrayó Amorim, para apuntar que Brasil “reconoce Estados, no Gobiernos”.

Estados Unidos movilizó este fin de semana a 4.500 soldados en aguas de Latinoamérica y el Caribe, dentro de la estrategia de Donald Trump para combatir grupos considerados por su gobierno como amenazas nacionales.

El 19 de agosto por la mañana, tres buques de guerra estadounidenses se acercaron a la costa venezolana como parte del plan para enfrentar a organizaciones narcotraficantes, incluido el Cártel de los Soles.

“El presidente Trump ha sido inequívoco y consecuente. Está dispuesto a usar todo el poder estadounidense para detener la entrada de drogas a nuestro país… El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela… Es un líder fugitivo de este cártel, acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas”, dijo Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, en una rueda de prensa.

El líder venezolano, Nicolás Maduro —sobre quien pesa una orden de captura de la justicia estadounidense y una recompensa de US$ 50 millones por datos que permitan su detención— respondió ante la presencia de Estados Unidos en sus aguas que desplegaría “toda la capacidad miliciana en el territorio y por sectores”.

