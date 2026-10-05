Denunciante de violación en Cornell está siendo acosada, según su abogado

En declaraciones a la CNN, Thomas Giuffra, que representa a la joven identificada por protección como ‘Jane Doe’, denunció que usuarios en redes sociales intentan desvelar la identidad de la víctima en el caso de violación grupal, cuya investigación asumió la fiscal…

El abogado de la joven estudiante que denunció haber sido drogada y violada por un grupo de miembros de la fraternidad Chi Phi, en la Universidad de Cornell, en el estado de Nueva York, denunció este domingo que su clienta es objeto de acoso para que retire la demanda civil.

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En declaraciones a la CNN, Thomas Giuffra, que representa a la joven identificada por protección como ‘Jane Doe’, denunció que usuarios en redes sociales intentan desvelar la identidad de la víctima en el caso de violación grupal, cuya investigación asumió la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, como fiscal especial.

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"Ella no está bien. Está siendo acosada en las redes sociales, donde la gente intenta identificarla", declaró su letrado: "Me ha decepcionado ver la actitud de algunas personas — una minoría, claramente— que buscan identificarla, avergonzarla y cosas por el estilo", añadió.

La víctima interpuso una demanda civil el pasado 18 de septiembre contra Cornell y siete presuntos agresores por los hechos ocurridos en 2024, que permitió reabrir una investigación que inicialmente se cerró sin cargos.

La polémica creció al conocerse que la víctima había dicho a la policía universitaria en noviembre de 2024 que podía afirmar "con seguridad al 100 %" que había sido violada, además de haber descrito coacción y falta de capacidad para decidir por su estado de embriaguez, según documentos de la CNN.

La Universidad de Cornell defendió que abrió en su momento una investigación interna tras la denuncia, que impuso expulsiones y sanciones y que cerró la fraternidad Chi Phi en el campus.

La denuncia ha vuelto a poner bajo el foco a las fraternidades universitarias, sus prácticas y los mecanismos de control sobre estas organizaciones.

La estudiante sostiene que fue agredida sexualmente por siete estudiantes de Chi Phi durante la madrugada del 19 de octubre de 2024 en la sede de la fraternidad.

El centro respaldó el nombramiento de James como fiscal especial del caso y reafirmó su compromiso a realizar "una revisión externa independiente de todos los aspectos" relacionada con el caso de la joven.

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