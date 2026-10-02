Fiscal general de Nueva York tomará el control del caso de presunta violación en Cornell

El nombramiento fue anunciado por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien aseguró haber “perdido la fe” en la capacidad de la fiscalía del condado de Tompkins para manejar la investigación.

Letitia James, fiscal general del estado de Nueva York, fue designada como fiscal especial para supervisar la investigación sobre la presunta violación de una estudiante de 20 años de la Universidad Cornell, en un caso en el que estarían involucrados siete integrantes de una fraternidad de la institución.

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“Nueva información ha suscitado serias dudas sobre cómo se manejó este caso, y he perdido la fe en la capacidad de la fiscalía del condado de Tompkins para supervisarlo con imparcialidad”, declaró Hochul en un comunicado. La gobernadora añadió que la joven “merece saber que se examinarán todos los hechos y se hará justicia”.

Matthew Van Houten, fiscal del condado de Tompkins, ha explicado en varias ocasiones a medios estadounidenses que su oficina solo tuvo acceso a los mensajes intercambiados a través de Snapchat y a un informe de investigación de seis páginas antes de decidir no presentar cargos.

Ahora, James tendrá la responsabilidad de revisar el caso y determinar si existen elementos para procesar posibles delitos y presentar pruebas ante un gran jurado.

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El caso comenzó a generar repercusión en Estados Unidos en 2024, cuando el periódico estudiantil de Cornell publicó una investigación sobre la presunta agresión sexual. Este año, la historia volvió a cobrar fuerza después de que dos periodistas retomaran el caso y cuestionaran si la respuesta de las autoridades había garantizado justicia para la joven.

Según la investigación, siete estudiantes de la fraternidad Chi Phi habrían drogado y agredido sexualmente a la estudiante de 20 años. Mensajes intercambiados durante esa noche mostrarían que los jóvenes hablaban de que la estudiante estaba inconsciente y convocaban a otros integrantes de la fraternidad a subir a una habitación.

El chat grupal, titulado “Chi Phi Actives”, también incluía una fotografía de la entonces estudiante, identificada como Jane Doe, dentro de una habitación de la casa de la fraternidad, según imágenes obtenidas por CNN. En ese momento, Chi Phi contaba con 57 miembros.

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Cornell realizó una investigación interna que se extendió durante varios meses y recopiló correos electrónicos, mensajes de texto, fotografías y entrevistas con la joven, sus amigas y seis de los siete estudiantes señalados. El proceso también incluyó audiencias disciplinarias en las que tanto la denunciante como los estudiantes acusados pudieron presentar pruebas y exponer sus versiones de los hechos.

Como resultado de ese proceso, la universidad expulsó a dos estudiantes y suspendió a otros dos por al menos dos semestres. Un quinto estudiante se había graduado cuando terminó la investigación, mientras que los otros dos no fueron declarados responsables de conducta sexual indebida.

Además, Cornell cerró en 2024 el capítulo de la fraternidad Chi Phi en el campus, que continúa sin autorización para operar en la universidad.

Hochul también confirmó a CNN que Cornell aceptó someterse a una revisión independiente para determinar si la institución cumplió con sus responsabilidades de proteger a sus estudiantes y con los procedimientos necesarios para esclarecer el caso. La universidad confirmó que colaborará con esta investigación externa, aunque por ahora no ha ofrecido más detalles sobre su alcance.

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