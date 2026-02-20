Desapariciones en México: qué pasa con las mujeres y los hombres captados por los cárteles

Familiares de víctimas de feminicidio marcharon en caravana en Ciudad Juárez, México, para exigir justicia por mujeres asesinadas y desaparecidas, recorriendo más de 70 kilómetros. Foto: EFE - Luis Torres

En México, las desapariciones forzosas se han convertido en una realidad cada vez más frecuente y alarmante. La Comisión Nacional de Búsqueda reporta que actualmente hay más de 131 mil personas desaparecidas y no localizadas en el país.

Sin embargo, estos crímenes afectan de manera distinta a mujeres y hombres. Según aseguró Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la Administración de Control de Drogas (DEA) para Infobae, las mujeres son frecuentemente víctimas de trata, explotación sexual y, en algunos casos, tráfico de órganos, mientras que los hombres son forzados a realizar trabajos para organizaciones criminales.

Vigil explicó a Infobae que estos delitos generan enormes ganancias. Según el exfuncionario, en el mercado negro un corazón o un hígado puede venderse entre USD 50.000 y USD 100.000, y estos órganos suelen enviarse a Estados Unidos y otros países.

Además, señaló que la colusión de autoridades locales facilita la impunidad, ya que muchas investigaciones se estancan y los responsables evaden la justicia. También advirtió que la escasez de trasplantes legales en México y el mundo alimenta la demanda del mercado ilegal e incentiva estas prácticas.

Las mujeres secuestradas también enfrentan prostitución forzada en condiciones de esclavitud extrema. Son trasladadas a EE. UU., a centros en Tlaxcala, conocido como epicentro de la trata, o a zonas del Estado de México como Ecatepec y Nezahualcóyotl. Según El País, pueden ser obligadas a atender hasta 60 clientes al día, sin acceso a atención médica ni libertad.

Un informe de 2024 de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, junto a IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el Equipo Mexicano de Antropología Forense, reveló que las desapariciones en el Estado de México están directamente vinculadas con redes de trata, formando un ciclo de violencia que se perpetúa.

Se estima que unas 50.000 mujeres están atrapadas en estas redes, según organizaciones como la Coalición Contra el Tráfico de Personas. La impunidad supera el 95 %, en un contexto donde funcionarios corruptos facilitan traslados o encubren a los responsables.

Por su parte, muchos hombres desaparecidos son reclutados como sicarios o sometidos a trabajos forzados, impulsados por la necesidad de reemplazar bajas en enfrentamientos armados. Esto se observa, por ejemplo, en el conflicto interno del Cártel de Sinaloa entre las facciones conocidas como “Chapitos” y “Mayitos”.

“Ahora, con los conflictos que están sucediendo, tienen que reclutar sicarios, personas que van a pelear contra grupos rivales”, explicó Vigil en la entrevista.

El exdirector también aseguró que estas organizaciones recurren a métodos extremos para ocultar los crímenes, como fosas clandestinas o el uso de ácido para destruir los cuerpos, con el fin de obstaculizar las investigaciones e impedir que las víctimas sean encontradas.

