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Despiden a Katie Zacharia, secretaria de prensa de la Casa Blanca, tras menos de una semana

Katie Zacharia fue despedida menos de una semana después de asumir como secretaria de prensa de la Casa Blanca, en medio de cuestionamientos sobre sus credenciales como abogada.

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Redacción Mundo
WASHINGTON (USA), 13/10/2026.- White House Press Secretary Katie Zacharia watches as US President Donald Trump (not pictured) speaks to reporters as he departs the White House for Alaska, in Washington, DC, USA, 13 October 2026. President Trump is traveling to Alaska to campaign for incumbent Republican Senator Dan S. Sullivan, who is running for re-election in November 2026. EFE/EPA/JIM LO SCALZO
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, observa al presidente Donald Trump mientras habla con periodistas antes de viajar a Alaska, el 13 de octubre de 2026.
Foto: EFE - JIM LO SCALZO

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Katie Zacharia, la recién nombrada secretaria de prensa de la Casa Blanca, fue despedida este viernes, menos de una semana después de asumir el cargo, según confirmaron tres personas familiarizadas con el asunto.

Ni la Casa Blanca ni Zacharia han hecho comentarios al respecto.

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La salida de la funcionaria, de 41 años, se produjo después de que surgieran cuestionamientos sobre sus credenciales profesionales y reconociera públicamente que no había aprobado el examen para ejercer la abogacía en Estados Unidos.

Horas antes de conocerse su despido, el presidente Donald Trump había puesto en duda que Zacharia debiera continuar en el cargo y le sugirió reconsiderar su permanencia tras la controversia sobre su trayectoria jurídica.

“Le dije: ‘Katie, ¿esto es para ti?’”, declaró el mandatario ante los periodistas. “Le dije: ‘Katie, no tienes por qué hacerlo. En tu lugar, lo reconsideraría’”, agregó.

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La polémica surgió pocos días después de su nombramiento, anunciado la semana pasada. Zacharia se había presentado en redes sociales y programas de televisión como asesora jurídica de una organización conservadora sin fines de lucro con sede en California y había afirmado que trabajó como abogada en una firma en Pekín. Sin embargo, sus declaraciones sobre sus credenciales generaron dudas cuando no pudo precisar dónde había aprobado el examen de abogacía.

El jueves por la noche, durante una entrevista con Fox News, Zacharia reconoció que no había aprobado el examen para ejercer como abogada en Estados Unidos. Ante una pregunta del presentador Sean Hannity sobre si había presentado la prueba sin superarla, respondió afirmativamente. También confirmó que no volvió a intentarlo.

Zacharia se graduó de la facultad de Derecho de la Universidad Pepperdine en 2011. Sin embargo, contar con un título universitario en esa área no equivale a tener una licencia profesional para ejercer la abogacía en Estados Unidos.

En otra entrevista con el medio conservador Real America’s Voice, explicó que se había inscrito para presentar el examen, pero que estaba “distraída y abrumada” por los preparativos para mudarse a China con su esposo. Según dijo, los resultados eran “en cierto modo irrelevantes” porque no esperaba necesitar una licencia para trabajar en ese país.

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También sostuvo que personas de su entorno profesional le habían asegurado que podía presentarse como abogada debido a su formación académica y su experiencia en derecho empresarial en China. Aclaró que podía ofrecer análisis jurídicos, aunque no asesoría legal. En China, los ciudadanos extranjeros no pueden presentar el examen nacional de abogacía, si bien pueden desempeñar determinadas funciones jurídicas en bufetes del país.

El caso ya había provocado llamados a investigar sus credenciales. El miércoles, la organización Campaign for Accountability solicitó al Colegio de Abogados de California que examinara el asunto. “En California, llamarse a sí mismo abogado sin licencia no es una exageración; es un delito”, señaló la organización en un comunicado.

El despido se produjo después de un inicio accidentado en uno de los puestos de mayor exposición pública de la Casa Blanca. El martes, Zacharia ofreció su primera rueda de prensa, que duró alrededor de 14 minutos y en la que respondió únicamente a tres preguntas de los periodistas.

Zacharia había asumido el cargo tras la salida de Karoline Leavitt, una de las aliadas más cercanas de Trump, quien dejó el puesto en agosto para dedicar más tiempo a su familia.

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Por Redacción Mundo

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Comentarios
  • Juancho(17942)Hace 27 minutos
    Muy parecida a unas abelardistas en Colombia.
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