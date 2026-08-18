Detienen en Bolivia a exasesor de Milei por presunto vínculo con ataque a su exesposa

Fotografía del 25 de octubre de 2023 que muestra a Fernando Cerimedo (d) y al exjefe de Gabinete de Ministros de Argentina Nicolás Posse en Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE - Enrique García Medina

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El argentino Fernando Cerimedo, exasesor de comunicación política de los presidentes de derecha Rodrigo Paz y Javier Milei, fue detenido en la madrugada de este martes en Bolivia por su presunta vinculación con el ataque armado contra su exesposa, la abogada Nadia Beller.

Cerimedo fue detenido en el aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, tras llegar en un vuelo procedente de La Paz. La captura se produjo mientras avanzan las investigaciones por el intento de homicidio de Beller, quien fue atacada a tiros cuando ingresaba a un hotel.

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Cámaras de seguridad registraron el momento en que dos hombres que aparentaban ser repartidores se acercaron a la abogada y le dispararon en tres ocasiones. Beller, excandidata a diputada por el Movimiento al Socialismo (MAS), resultó herida y permanece hospitalizada en una clínica privada.

Pese a la cercanía política de Cerimedo con sectores de la derecha boliviana y argentina, el Gobierno de Bolivia aseguró que la investigación avanzará sin privilegios y que será la justicia la encargada de determinar responsabilidades.

“Actualmente, el señor Cerimedo está a disposición de las autoridades competentes y hoy la investigación se encuentra bajo la competencia del Ministerio Público. En Bolivia nadie está por encima de la ley y pedimos una investigación seria y profunda de este tema”, declaró a medios locales el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

Tras su detención, Cerimedo fue trasladado a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde las autoridades iniciaron una investigación por los posibles delitos de tentativa de asesinato y asociación delictuosa.

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El comandante de la Policía de Santa Cruz, Jhonny Coca, explicó que la detención se produjo después de que Beller señalara que había mantenido una discusión con Cerimedo. Sin embargo, el jefe policial aclaró que esta es solo una de las líneas de investigación y que las autoridades todavía buscan establecer qué ocurrió y quiénes estuvieron detrás del ataque.

Según la Policía, después de dispararle, los atacantes huyeron con el bolso y el teléfono celular de Beller. Los dos hombres habrían llegado al lugar en una motocicleta y posteriormente escaparon en un vehículo que los esperaba cerca del hotel.

Beller fue candidata a diputada por el MAS en las elecciones de 2019, unos comicios que fueron anulados después de las denuncias de fraude electoral contra el entonces presidente y candidato oficialista, Evo Morales. Los señalamientos contaron con el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La abogada permanece hospitalizada. Según medios locales, los tres proyectiles que recibió no comprometieron órganos vitales, por lo que su estado de salud no sería de gravedad.

¿Quién es Fernando Cerimedo?

Cerimedo es una figura conocida dentro de la comunicación política digital vinculada con sectores de derecha y ultraderecha de América Latina. Es cofundador del medio digital La Derecha Diario, junto al español Javier Negre, y tuvo un papel destacado en la estrategia de comunicación en redes sociales que acompañó el ascenso de Javier Milei a la Presidencia de Argentina.

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Su nombre también estuvo relacionado con la difusión de versiones sobre un supuesto fraude electoral en Brasil después de las elecciones presidenciales de 2022, en las que Jair Bolsonaro fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva.

Ahora, las autoridades deberán determinar si Cerimedo tuvo alguna participación en el hecho o si su detención responde únicamente a una de las hipótesis que manejan los investigadores.

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