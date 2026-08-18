“Le reiteré mi solicitud de que se suspendan los aranceles”: De la Espriella a Marco Rubio

Abelardo de la Espriella habló con Marco Rubio. Foto: Archivo Particular

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El presidente Abelardo de la Espriella habló este martes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. “Tuve una muy fructífera conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Le reiteré mi solicitud para que sean suspendidos temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos. Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de los Estados Unidos para avanzar en ese propósito”, dijo De la Espriella.

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“He dado instrucciones al ministro de Comercio, Mauricio Gómez, para que viaje hoy mismo a Washington y se ponga personalmente al frente de este tema. Le agradecí al secretario Rubio todo el apoyo que Estados Unidos le ha brindado a Colombia frente a la tragedia: ayuda económica, asistencia humanitaria y equipos de rescatistas. También le ratifiqué nuestra determinación de fortalecer la histórica y trascendental alianza entre Colombia y los Estados Unidos. Hoy, más que nunca, Colombia y Estados Unidos deben estar unidos”, finalizó el jefe de Estado.

Esta conversación se da luego de que el mandatario colombiano entablara un diálogo con el presidente de ese país, Donald Trump.

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“Acabo de hablar durante diez minutos con el presidente Donald Trump. Le agradecí profundamente toda la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate de los Estados Unidos frente a la tragedia que estamos viviendo. El presidente Trump también manifestó sus condolencias por las víctimas del terremoto y su solidaridad con las familias colombianas afectadas. Le dije que tenemos un enorme desafío por delante: reconstruir a Colombia en medio de la situación económica tan difícil y apocalíptica que heredé”, dijo De la Espriella en ese momento.

En esa llamada, el presidente le pidió por primera vez a Trump que reconsideren los aranceles que tiene Colombia con Estados Unidos. “También le pedí que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto”, precisó.

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“La conversación fue muy amigable y cordial. El presidente Trump fue supremamente cálido y me manifestó su afecto por Colombia y su cariño por nuestra gente. Le reiteré mi profundo agradecimiento por la solidaridad y el apoyo de los Estados Unidos con Colombia. Hoy, más que nunca, la alianza entre Colombia y Estados Unidos es un imperativo para la reconstrucción de nuestra amada nación”, finalizó el jefe de Estado.

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