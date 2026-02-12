Dos buques de EE. UU. se chocaron durante maniobra en altamar y dejaron dos heridos leves

Foto de referencia del despliegue del Comando Sur en el mar Caribe. Foto: Tomada de X del Comando Sur

Dos buques de la Armada de Estados Unidos —el destructor de misiles guiados USS Truxtun y el buque de apoyo USNS Supply— colisionaron el miércoles 11 de febrero en el mar Caribe durante una maniobra de reabastecimiento en altamar, según un portavoz consultado por CNN.

El incidente dejó dos heridos leves, ambos en condición estable, y no se reportan daños graves en las embarcaciones, que continuaron navegando sin inconvenientes.

El Comando Sur de EE. UU. investiga las causas del choque, en el marco de un amplio despliegue naval en la región con 12 buques, incluyendo el portaaviones USS Gerald R. Ford.

Ambas embarcaciones reanudaron posteriormente la navegación, según el portavoz del Comando Sur.

El USNS Supply, el buque logístico de combate más grande de la Armada de Estados Unidos, integra el Military Sealift Command, una flota especializada en abastecer equipos, combustible, provisiones y municiones a las fuerzas estadounidenses en operaciones globales, según CNN.

En septiembre del 2025, Estados Unidos incrementó su despliegue militar en torno a América Latina, en el marco de una ofensiva contra los cárteles de droga. El destructor USS Truxtun, incorporado a la Armada en 2009, zarpó desde la Estación Naval de Norfolk a principios de febrero de 2026 como parte de esta operación regional.

