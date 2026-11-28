Por medio de un decreto ejecutivo, el mandatario dispuso la "limitación del ingreso al territorio nacional de toda persona extranjera" por las fronteras terrestres norte y sur, desde este viernes hasta las 23:59…

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó el cierre de las fronteras terrestres con Perú y Colombia para impedir el ingreso de extranjeros y "precautelar la seguridad de la población", ante supuestas "amenazas" contra el normal desarrollo de las elecciones locales de este domingo, una medida que ya impuso en los comicios de 2025.

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Por medio de un decreto ejecutivo, el mandatario dispuso la "limitación del ingreso al territorio nacional de toda persona extranjera" por las fronteras terrestres norte y sur, desde este viernes hasta las 23:59 del martes 1 de diciembre. En el documento se hace referencia a un informe secreto de inteligencia en el que se señala que "existen riesgos y amenazas, entre otros, contra la soberanía y el desarrollo del sufragio general".

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Además, en la zona fronteriza se han identificado "actividades ilícitas y eventos violentos en diversos sectores", por lo que "es necesario que el Gobierno implemente medidas preventivas para garantizar la seguridad pública de la población, además del normal desarrollo del sufragio general del domingo".

El decreto también contempla el despliegue de las Fuerzas Armadas en las zonas de seguridad de las fronteras terrestres norte y sur del país, en los principales puertos ubicados en la costa y en las facilidades pesqueras artesanales y los puertos pesqueros artesanales, con la finalidad de garantizar la seguridad y el normal funcionamiento de estos lugares. Además, se garantizará el transporte de mercancías y el desarrollo de las actividades comerciales durante esta restricción, de acuerdo al documento.

Noboa tomó la misma decisión de cerrar las fronteras terrestres en la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2025, en el marco del "conflicto armado interno" que declaró un año antes para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que el Gobierno les atribuye la escalada de violencia sin precedentes que vive el país andino en los últimos años.

Más de trece millones de ecuatorianos están habilitados para participar en las elecciones locales del domingo, en las que se escogerá a 23 prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos y 457 concejales rurales con sus respectivos suplentes, entre otras autoridades.

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Unas elecciones claves para Noboa en Ecuador

El presidente busca arrebatarle al correísmo las principales alcaldías y provincias que todavía controla, en una contienda en la que el partido del expresidente Rafael Correa está suspendido y sus principales figuras están en la cárcel o inhabilitadas por diversos casos judiciales. En la cita en las urnas, la atención va a estar centrada en el pulso entre esas fuerzas políticas en las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta, así como sus respectivas provincias.

En la mayoría de ellas, la Revolución Ciudadana (RC), el partido de Correa, fue el triunfador hace cuatro años, pero ahora está suspendido a raíz de una investigación abierta por la Fiscalía por presunto lavado de dinero en la financiación de la campaña para las elecciones presidenciales de 2023, lo que ha sido denunciado por sus líderes como una "persecución política".

Esto ha obligado a sus candidatos a presentarse bajo otras siglas, mientras que los procesos judiciales abiertos contra sus autoridades y líderes han dejado a varios de ellos fuera de carrera, como al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a la excandidata presidencial, Luisa González, ambos en la cárcel actualmente. Además, Noboa solicitó una licencia en la Asamblea Nacional para apartarse de manera temporal de sus funciones como presidente y así participar activamente en la campaña electoral a favor de sus candidatos.

Las principales ciudades que están en juego con las elecciones en Ecuador

En Quito, el actual alcalde, el correísta Pabel Muñoz, aspira a la reelección frente al exministro de Noboa, Harold Burbano, y el exalcalde, Jorge Yunda. En Guayaquil, la ciudad más poblada del país, el principal duelo es entre la exalcaldesa Cynthia Viteri, ahora respaldada por Noboa, y Fiorella Ycaza, esposa del encarcelado alcalde Aquiles Álvarez.

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En Cuenca, el exministro de Noboa, Juan Carlos Vega, peleará la alcaldía con el correísta Juan Cristóbal Lloret, al que respalda el actual alcalde opositor, Cristian Zamora, quien fue suspendido por un caso de violencia política de género. Mientras, en la provincia costera de Manabí, uno de los principales bastiones del correísmo, Luisa González quedó fuera de carrera, y la RC se quedó sin candidato, por lo que ha promovido el voto nulo para esa jurisdicción, a la vez que en Manta fue detenido el candidato para alcalde, Jaime Estrada Bonilla, hijo de un exasambleísta correísta, ambos acusados de narcotráfico.

Unas elecciones impactadas por El Niño

En estos comicios también se renovarán a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un órgano que designa a un amplio número de autoridades del Estado, como el fiscal general. Serán las primeras elecciones desde el referéndum de 2025, en el cual Noboa vio rechazadas por amplia mayoría sus propuestas para instaurar una nueva Constitución y permitir la instalación de bases extranjeras.

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La elección se ha visto impactada por el fenómeno climático de El Niño, que no solo ha obligado a reubicar al menos diez centros de votación, sino que llevó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a adelantar a este 29 de noviembre una cita electoral que estaba inicialmente prevista para el 14 de febrero de 2027.

El voto es obligatorio en Ecuador entre los 18 y 64 años, y optativo entre los 16 y 17 años, así como para mayores de 65 años, personas con discapacidad, miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y ecuatorianos en el exterior.

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Los comicios se celebran en mitad de una crisis de violencia criminal que tiene al país en las primeras posiciones de Latinoamérica en índice de homicidios, con una tasa superior a los 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes al año, lo que llevó desde 2024 a que Noboa declarara la "guerra" contra las bandas criminales, a las que pasó a catalogar de "terroristas".

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