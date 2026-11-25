Los 68 tambores de azida de plomo —toda la reserva estadounidense de este material degradado— corrían riesgo de explotar de forma espontánea, lo que hacía necesaria su destrucción en la planta de municiones del ejército de Iowa, en Middletown, donde habían estado almacenados durante más de 15 años.

El Ejército de Estados Unidos hizo detonar el miércoles un enorme depósito de explosivos tóxicos almacenados en un pequeño pueblo agrícola del centro del país, cuyos habitantes fueron llamados a evacuar debido al riesgo de contaminación.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

EE. UU. detona su reserva de explosivos tóxicos tras evacuar a un pueblo de Iowa

Le recomendamos: El Espectador le explica si es posible que lleguen tropas estadounidenses a Colombia

La explosión, realizada a las 9:00 a.m. hora local, generó una espesa nube de humo y lanzó escombros por los aires. Según The New York Times, la detonación se oyó en un radio de unos 15 kilómetros.

Las autoridades señalaron que la operación transcurrió bien, y que los organismos ambientales no detectaron presencia de plomo en el aire.

"Los primeros informes desde Iowa indican que los esfuerzos de mitigación del Ejército han superado con creces las expectativas", escribió el presidente estadounidense Donald Trump en su plataforma Truth Social.

"¡Gran trabajo del Ejército y de otros, en Iowa!", añadió.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) dijo casi una hora después de la detonación que todos sus "monitores de aire en tiempo real informan una detección cero de plomo", según un comunicado.

Le podría interesar: Ciberataque expuso información de la CIA y la Inteligencia Nacional de EE. UU., según medios

Los datos de la EPA recopilados más tarde siguieron mostrando que no se detectó plomo en el aire.

"La detonación controlada y supervisada por el Ejército superó todas las expectativas y fue un enorme éxito", celebró en X el del Ejército de Tierra, Adam Telle.

"Estamos vigilando de cerca la inmensa red de sensores de la EPA desplegada en toda la zona, y hasta ahora ninguna medición ha superado 0,0″, añadió.

"Reducimos lo más cerca posible de cero (…) el riesgo para la salud y la seguridad de la gente de Middletown y de las comunidades en todo Iowa", dijo el general de división del Ejército de Estados Unidos Eric Shirley en un video informativo tras la explosión, calificándola de "tremendamente exitosa".

Ante el revuelo suscitado por los riesgos sanitarios, Trump suspendió el lunes la explosión programada a la espera de una decisión judicial, pero un tribunal de apelaciones dio su visto bueno.

Publicidad

"Las personas evacuadas serán notificadas por teléfono" el momento en que "podrán regresar a sus hogares", precisó el Ejército.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Publicidad

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

Publicidad

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com