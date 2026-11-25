Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Es cierto que Colombia y Estados Unidos acordaron traer tropas norteamericanas para combatir el narcotráfico? ¿Qué posición oficial han entregado los gobiernos de cada país al respecto? ¿Qué tiene que ver con todo este asunto los más recientes datos de cultivos ilícitos, la desertificación y la idea de volver con la fumigación aérea para frenar la producción de cocaína? ¿Quién es Pete Hegseth, el enviado de la Casa Blanca a Venezuela y Colombia? ¿Qué papel protagónico tienen los resultados de…

Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Es cierto que Colombia y Estados Unidos acordaron traer tropas norteamericanas para combatir el narcotráfico? ¿Qué posición oficial han entregado los gobiernos de cada país al respecto? ¿Qué tiene que ver con todo este asunto los más recientes datos de cultivos ilícitos, la desertificación y la idea de volver con la fumigación aérea para frenar la producción de cocaína? ¿Quién es Pete Hegseth, el enviado de la Casa Blanca a Venezuela y Colombia? ¿Qué papel protagónico tienen los resultados de las más recientes elecciones legislativas de Estados Unidos en esta discusión sobre la soberanía colombiana? ¿Y cuál el Legislativo que debate desde el Capitolio Nacional? De eso se trata este boletín que escribimos con la ayuda de las redacciones de Política y Mundo de El Espectador. Comencemos.

Mundo

EE le explica: con nuevo Congreso, así se ven las relaciones entre EE. UU. y Colombia

Política

Gobierno De la Espriella reorienta estrategia con el Congreso de EE. UU.: esto está en juego

Política

De la Espriella busca acelerar procesos con Estados Unidos antes del recambio de su Congreso

Mundo

Hegseth anuncia acuerdo de cooperación militar con Venezuela antes de llegar a Colombia

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos y uno de los principales asesores militar del presidente Donald Trump, junto al comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Erik Rodríguez. Foto: Fuerzas Militares

Una suma de acciones se ha venido delineando en la relación entre Colombia y Estados Unidos: primero, las inclinaciones políticas hacia el mismo lado de los líderes de los dos países, los objetivos claros en sus luchas contra grupos terroristas y de narcotráfico, el uso de la fuerza como medio para el cumplimiento de esos objetivos y la cooperación como socios estratégicos en el hemisferio, además, por supuesto, de los recursos que prometió la administración de Donald Trump a la de Abelardo de la Espriella para “enfrentar amenazas” de seguridad, dejaron claro.

Y en medio de esta alineación ya hay hechos concretos. Por ejemplo, la semana pasada el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos y el principal asesor militar del presidente Donald Trump, estuvo de visita en Colombia. Fue público su paso por el país, pero no se conocieron detalles del mensaje que traía. El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Erick Rodríguez, dejó saber en redes sociales que se trataba de “un encuentro que reafirma la solidez de nuestra cooperación bilateral y el compromiso compartido de enfrentar las amenazas transnacionales que afectan la seguridad y estabilidad del hemisferio”. Pero no se informó más allá de esa generalidad.

Sin embargo, los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos, que acaban de pasar, podrían condicionar ese abanico abierto que hoy existe entre las dos administraciones, pues ganaron las mayorías demócratas en ese legislativo y han dejado saber su interés por varios temas importantes como la implementación del Acuerdo de paz (que justo está cumpliendo 10 años), el cumplimiento de lo que se acordó en La Habana, asuntos de derechos humanos en el desarrollo de la guerra y también los derechos que cobijan a comunidades negras e indígenas, como lo señaló Kevin Whitaker, exembajador de Estados Unidos en Colombia, citado en este texto de María José Barrios Figueroa .

Un juzgado de Putumayo ordenó al gobierno de Abelardo de la Espriella que suspendiera inmediatamente cualquier actividad de aspersión aérea con glufosinato de amonio. Foto: (EPA) EFE - EFE

¿Por qué pinta como un palo en la rueda el nuevo Congreso de EE. UU.? Porque justo el gobierno de De la Espriella ha sido un fuerte crítico del Acuerdo de paz y todo lo que de allí se desencadenó. La tarea, entonces, está en manos de la embajadora de Colombia en Washington, María Consuelo Araújo, quien debe trabajar en busca de avales tanto de los republicanos (De la Espriella apoyó una candidata de ese partido, lo que desató críticas) como de los demócratas (el Canciller Omar Bula públicamente criticó a los políticos demócratas antes de llegar al cargo que hoy ostenta). Una tarea que ya está haciendo y que, incluso, ha sido en colaboración con José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia, quien tuvo encuentros con el congresista Gregory Meeks, solo por citar uno de los más importantes.

Y es justo en este momento cuando aparece el nombre de Pete Hegseth, el secretario de Guerra de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque “anunció un acuerdo militar con Venezuela tras llegar por sorpresa a Caracas, convirtiéndose en el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar ese país desde que las fuerzas norteamericanas depusieron al presidente Nicolás Maduro”, informó la agencia AFP.

"Esperamos poder llevar esto a la práctica, profundizando nuestra cooperación y nuestra asociación en defensa de maneras que aprovechen la experiencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y del Departamento de Guerra", informó Hegseth, quien luego viajaba rumbo a Colombia, de acuerdo con la información que había dado a conocer la administración De la Espriella. El más alto nivel de las figuras de Trump, tanto que se trata del funcionario Congreso de Estados Unidos por la guerra en Irán y los mortíferos ataques que acabó de pasar por el Congreso de ese país cuando fue citado para responder “la guerra en Irán y los mortíferos ataques a narcolanchas en el Caribe y el Pacífico que han dejado más de 200 muertos”.

Y entonces fue cuando una revelación del NY Times puso un tema álgido sobre la mesa y desencadenó declaraciones oficiales:

Mundo

Colombia rechaza plan conjunto con EE. UU. para combatir a los narcotraficantes: NYT

Mundo

Lo que deja el giro militar de Venezuela, tras la visita de Hegseth

Política

De la Espriella buscará aprobación del Congreso para operaciones de EE. UU. en Colombia

Mundo

Pete Hegseth amenaza con una ofensiva contra los carteles en Venezuela y Colombia

En un texto escrito por Maria Abi-Habib y Eric Schmitt, reporteros de The New York Times, se leía que “en un importante revés para la campaña del gobierno de Trump contra los cárteles de la droga, el presidente de Colombia ha rechazado un plan para permitir que Estados Unidos lleve a cabo operaciones militares conjuntas en su país, según informaron funcionarios estadounidenses”. Y que “De la Espriella dijo que su país no permitiría que las fuerzas estadounidenses participaran en operaciones contra los cárteles dentro de su territorio”.

El medio aseguraba que Abelardo de la Espriella “dijo a Washington que, aunque apoyaba la colaboración con el Pentágono para combatir a las organizaciones de narcotráfico, carecía de los votos necesarios en el Congreso para aprobar esa medida, según dijeron los funcionarios”. Pero, en el fondo, ¿de qué se trataba este asunto? De un “acuerdo militar con Colombia, conocido como “Título 10”, que habría permitido que las fuerzas estadounidenses operaran en ese país y realizaran ataques aéreos conjuntos y operaciones terrestres”, informó The New York Times.

Y un análisis que va un poco más allá de la noticia también escribieron los reporteros: “Aparte de la oposición en el poder legislativo de Colombia, los soldados estadounidenses en territorio colombiano también podrían enfrentarse a una importante resistencia por parte de la opinión pública. Colombia cuenta con unas fuerzas armadas muy experimentadas, y es probable que muchos ciudadanos consideren esa medida como una afrenta a la soberanía”.

De la Espriella dijo que la información publicada por el medio norteamericano era falsa, que no había “rechazado ninguna propuesta del gobierno Trump” y advirtió que “nuestros requerimientos en materia de cooperación con los Estados Unidos siempre han estado enfocados en fortalecer las capacidades militares, tecnológicas, operacionales y de inteligencia de nuestra Fuerza Pública, no en solicitar la presencia de tropas extranjeras en territorio colombiano, asunto que, por lo demás, sería competencia del Congreso de la República”. The New York Times se mantuvo en la veracidad de su publicación.

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AME5636. NILO (COLOMBIA), 11/11/2026.- Integrantes del Ejército de Estados Unidos, pertenecientes a la 3.ª Brigada de la 10.ª División de Montaña, del 2.º Batallón y del 4.º Regimiento de Infantería, y militares colombianos participan en el ejercicio multinacional de entrenamiento colectivo Vanguardia del Sur 2026 este miércoles, que busca fortalecer la cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia, en Nilo (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Ese mismo día, el 18 de noviembre, “el canciller Omar Bula, en el marco de la reunión con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que el gobierno de Abelardo de la Espriella buscará la aprobación del Congreso para realizar operaciones conjuntas con EE. UU. en territorio nacional”. Y, en sus propias palabras, dijo: “Sabemos que cualquier decisión del Ejecutivo en este contexto tendrá que pasar por el Congreso de la República”. Que “Colombia decide lo que pasa en Colombia”. Hegseth, a su turno, recalcó que se trata de dos países "independientes, fuertes y soberanos" que se unen para "combatir el narcoterrorismo transnacional”.

Los colegas de la redacción Política nos recordaron entonces que el artículo 173 de la Constitución Política de Colombia detalla que será solo el Senado quien podrá “permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República”. Así las cosas, “sería la plenaria de la cámara alta la que tendrá que aprobar las operaciones conjuntas con Estados Unidos en el marco del Escudo de las Américas”, contaron los reporteros que cubren la información que sale del Legislativo.

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Ahora, con el tránsito claro que se debe surtir, hay que volver a las palabras de Hegseth, quien, con su característico estilo, no se quedó con nada guardado y junto a los ministros colombianos, dijo: "Vamos a cazar, vamos a matar y derrotar a los narcoterroristas". El ministro de Defensa, Jorge Mora, confirmó en ese mismo espacio que Colombia será la sede de la reunión del Escudo de la Américas en 2027, donde se esperan delegaciones de 18 países: "Intención, respaldo político, unión y cohesión a través del Escudo de las Américas es la única forma de ir derrotando al narcoterrorismo que está azotando nuestro hemisferio", afirmó Mora.

El asunto está más que claro: hacer operaciones conjuntas en Colombia. ¿Eso implica poner fuerzas militares de Estados Unidos en el país de manera física -como en tiempos de Plan Colombia- o estamos hablando de aportar conocimiento, estrategia y tecnología de forma remota? El Senado tiene que aprobar y será quien también ponga los límites, pues en estos tiempos de guerra tecnológica es evidente que no se necesita estar en un sitio de manera presencial para poder desplegar toda la fuerza de las armas y la inteligencia. Vivimos en tiempos de drones y de IA, donde la guerra se vive de una forma diametralmente diferente.

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Judicial

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Por ahora, en otra arista que tiene que ver directamente con esta guerra, “el Departamento de Estado estadounidense indicó que la aspersión aérea, la erradicación manual y la prohibición del consumo de drogas tienen un potencial significativo para reducir los cultivos de coca y la producción de cocaína”, razón por la cual apoyan iniciativas que permitan cumplir con esos objetivos. ¿Por qué lo dicen?

Porque es público que el gobierno colombiano está trabajando en un piloto en el departamento de Putumayo, que contempla intervenir hasta mil hectáreas de cultivos ilícitos, pero que dicha iniciativa permanece suspendida por decisiones judiciales. Que el plan prevé usar glufosinato de amonio en lugar de glifosato, que se suspendió después de que la agencia de investigación sobre el cáncer de la Organización Mundial de la Salud lo clasificara como probablemente cancerígeno para los seres humanos, contaron los colegas de Judicial.

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El resumen ejecutivo es que se avanza por varios frentes, que la cooperación no solo se quedó en anuncios, sino que ya empezaron a venir a Colombia altos funcionarios de Estados Unidos. Que los congresos de los dos países tienen muchas palancas para mover en medio de esta relación y que la guerra contra los carteles y la droga está entrando en una nueva fase, liderada por dos presidentes que públicamente han dejado saber hacia qué lado de la balanza quieren inclinar esta cruenta guerra que lo único que ha dejado es vidas perdidas. Seguiremos atentos a lo que pase en el Legislativo, a las decisiones bilaterales de los dos gobiernos y, claro, a lo que opine la población civil, quien siempre queda en la mitad de todas las confrontaciones. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto.

¿Qué tema le gustaría que tratáramos la próxima semana? Escríbanos a ebohorquez@elespectador.com