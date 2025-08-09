EE. UU. exigirá depósito de hasta US$15.000 para ciertas visas: así funcionará

El Departamento de Estado busca disminuir el número de personas que se quedan en EE. UU. más tiempo de lo que indica su visa. Foto: Agencia AFP

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que exigirá a ciertos solicitantes de visas de negocio B-1 y B-2 un depósito de hasta US$15.000. La medida tendrá una duración de 12 meses y busca incentivar la salida puntual de aquellos viajeros que se encuentren en la lista de naciones con altos índices de inmigrantes que se quedan sin papeles.

El pago del depósito variará dependiendo de la nacionalidad del solicitante y de la confiabilidad que generen sus datos migratorios. Sin embargo, la medida excluye a visitantes de los países incluidos en el Programa de Extensión de Visa, y podría haber otras excepciones dependiendo del perfil del viajero.

El Departamento de Estado justificó su decisión señalando que en reportes del Congreso se registran cientos de casos de personas que se quedan más tiempo del que su visa les permite.

Un vocero de la Asociación de Viajes de EE. UU. habló con la BBC para expresar que esta imposición significará más retos y que hay “muchas preguntas no respondidas frente a su implementación”.

“No hay un cronograma para la implementación de la tarifa, ni directrices sobre cómo se cobrará y reembolsará”, aseguró el vocero a la BBC.

“Las inversiones inteligentes en el proceso de viaje hacen que las nuevas tarifas sean absurdas para los visitantes extranjeros, y los recortes a Brand USA, el brazo de promoción de Estados Unidos, sean aún más difíciles de aceptar.

Convertir a Estados Unidos en el destino más visitado del mundo —y aprovechar la Copa Mundial y los Juegos Olímpicos de verano que se avecinan— requiere políticas más inteligentes y cambios legislativos que ya estamos impulsando”, aseguró Geoff Freeman, CEO y presidente de la Asociación de Viajes de EE. UU., a la BBC.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) faculta a los funcionarios consulares a solicitar garantías de salida a quienes ingresen como visitantes temporales. Sin embargo, la institución explicó que, aunque esta medida está contemplada en la legislación, históricamente se ha evitado su aplicación debido a lo complejo que resulta gestionar los depósitos, su control y posterior devolución, según Infobae.

“Los extranjeros que soliciten visas como visitantes temporales por negocios o placer, y que sean nacionales de países identificados por el departamento como con altas tasas de permanencia irregular, con información deficiente en los procesos de evaluación y verificación, o que ofrezcan ciudadanía por inversión sin requerimiento de residencia, podrían estar sujetos al programa piloto”, señaló el Departamento de Estado en su comunicado.

Esta medida responde a las políticas migratorias del presidente Donald Trump, que buscan disminuir el número de personas que se quedan de manera irregular en el país. Una de las formas de atacar el problema es haciéndolo desde la solicitud de la visa.

¿A qué países podría aplicarse el requisito del depósito?

La lista definitiva de los países se entregará en el portal oficial del Departamento de Estado al menos 15 días antes de la entrada en vigor del programa, que podría ser el 20 de agosto de 2025.

Un portavoz del Departamento de Estado afirmó el lunes a Reuters que los países serán identificados con base en “altas tasas de permanencia irregular, deficiencias en los procesos de evaluación y verificación, preocupaciones sobre la adquisición de ciudadanía por inversión sin requisito de residencia y consideraciones de política exterior”.

Según Reuters, es posible que dentro de esta lista estén países de África como Burundi, Yibuti y Congo, que han registrado altas tasas de permanencia irregular, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. del año fiscal 2023.

