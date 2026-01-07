Rodríguez destituye y ordena captura del jefe de seguridad de Maduro: ¿por qué ahora?

Fotografías del exjefe de seguridad Javier Marcano Tábata (izq.), tomadas de la cuenta de X @luisuhjrebelde, y de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (der). Foto: Archivo Particular

La nueva presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, comenzó a reorganizar el alto mando del régimen chavista en su primera semana, al designar al general Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, confirmó el nombramiento vía Telegram y precisó que González López reemplaza al mayor general Javier Marcano Tábata, antiguo jefe de seguridad de Nicolás Maduro, al frente de la Guardia de Honor Presidencial.

“Estas designaciones forman parte de la dinámica de fortalecimiento y continuidad institucional, orientada a garantizar la paz, la seguridad del pueblo y la plena vigencia de la Constitución de la República”, afirmó Ñáñez.

👉 ¿A qué se debe la destitución del antiguo jefe de seguridad de Maduro?

Javier Marcano Tábata era una de las figuras más cercanas a Nicolás Maduro y era considerado clave en su protección física y en el sostenimiento de la estructura del régimen. Su destitución y orden de captura evidencian una inédita purga interna que analistas identifican en las fuerzas armadas y de seguridad venezolanas tras la detención de Maduro, según América Noticias.

Organizaciones de derechos humanos lo señalan como integrante de la cadena de mando en centros de detención de presos políticos, incluidos recintos denunciados por abusos sistemáticos y torturas. Por estos antecedentes, fue sancionado por Estados Unidos y otros gobiernos, de acuerdo con Urgente 24.

El relevo de Marcano Tábata por Gustavo González López se interpreta como una maniobra del régimen para sobrevivir tras la caída de su principal líder. El objetivo sería consolidar lealtades internas y reforzar el control sobre las fuerzas armadas. Esta designación envía una “señal política contundente” para prevenir deslealtades dentro de la nueva estructura de poder, de acuerdo América Noticias.

Sin embargo, estos cambios generan mayor incertidumbre sobre la situación política de Venezuela, marcada por la captura de Maduro y la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con consecuencias si Delcy Rodríguez no cooperaba con su gobierno.

📌 ¿Qué va a pasar con Marcano Tábata ahora?

Delcy Rodríguez ordenó la destitución y captura inmediata del mayor general Javier Marcano Tábata como un mensaje político sobre la “deslealtad”, según medios.

Fuentes oficiales consultadas por América Noticias justifican la medida bajo los siguientes cargos:

Negligencia grave: falló en detectar o contrarrestar la incursión que extrajo a Maduro de la residencia presidencial.

Traición a la patria: existen sospechas de que entregó información sobre los protocolos de seguridad de los anillos internos de Miraflores

Falta de mando: el asedio nocturno a la Asamblea Nacional habría evidenciado una cadena de mando fracturada y sin coordinación central en la Guardia de Honor.

