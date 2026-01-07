¿Quién es Calixto Ortega Sánchez, el nuevo zar económico del gobierno interino de Venezuela?

Fotografía del nuevo vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega Sánchez en Venezuela. Foto tomada de la cuenta de X @SoyArepita Foto: Archivo Particular

La presidenta interina de Venezuela nombró el martes a la cabeza de su equipo económico, una posición que ocupó hasta la caída de Nicolás Maduro y que es prioridad de su administración.

Es el primer anuncio de cambio que hizo Delcy Rodríguez al frente del gobierno. Calixto Ortega Sánchez fue designado vicepresidente del área económica.

Rodríguez era la vicepresidenta del país y primera en la línea de sucesión, pero además era ministra de Hidrocarburos y zar económico.

Su sustituto fue presidente del Banco Central de Venezuela entre 2018 y 2025, y antes trabajó en la industria petrolera.

“Para el cierre de 2026, esperamos consolidar las cifras de 2025 y hemos crecido aún más”, dijo Rodríguez en la TV estatal, donde citó la estimación de crecimiento de 6,5% de la Cepal para 2025.

El escenario económico venezolano es complejo, con una desvalorización de la moneda local de casi 500 % que aviva temores de hiperinflación. No obstante, expertos mejoraron sus perspectivas para 2026 con Rodríguez a la cabeza del gobierno.

Rodríguez llevó las riendas de la política económica en los años de la crisis más profunda, cuando flexibilizó controles y despenalizó el uso del dólar.

La presidenta interina asume el gobierno bajo la lupa de Donald Trump, quien ordenó el bombardeo sobre Caracas que llevó a la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, acusados de narcotráfico en Estados Unidos.

El republicano ha expresado especial interés en las reservas de petróleo de Venezuela, mientras Rodríguez abogó por una relación equilibrada y de respeto.

Expertos estiman que la nueva administración puede llevar a una flexibilización del embargo vigente desde 2019.

👉 ¿Quién es Calixto Ortega Sánchez?

Calixto Ortega Sánchez, el nuevo vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, es oriundo de Maracaibo, en el estado Zulia. Se graduó como ingeniero industrial en la Universidad del Zulia.

Ortega Sánchez cuenta con una sólida formación académica que incluye una Maestría en Administración Pública con énfasis en Gestión de Políticas Económicas de la Universidad de Columbia, un MBA en Energía de la Escuela de Negocios de la Universidad de Rice, así como estudios en Banca y Finanzas en la Universidad de Londres. Es sobrino del magistrado de la Sala Constitucional del TSJ del mismo nombre, según El Universal.

Entre sus cargos destacados figuran la presidencia del Banco Central de Venezuela (BCV), así como posiciones diplomáticas como cónsul de Venezuela en Nueva York (2013-2017) y Houston (2008-2013), además de delegado ante el Comité Administrativo y Presupuestario de las Naciones Unidas (2007-2008).

