EE. UU. limitará refugiados a 7.500 y dará prioridad exclusiva a sudafricanos

La administración de Donald Trump, anunció este jueves 30 de octubre que limitará el número de refugiados admitiditos a Estados Unidos, el próximo año al nivel simbólico de solo 7,500, y esos lugares serán ocupados principalmente por sudafricanos blancos.

🔑Las claves de la nueva limitación para refugiados (por si tiene afán)

El presidente de EE. UU., Donald Trump limita el cupo de refugiados en EE. UU. a 7.500 para 2026, mucho menos que los 125.500 del expresidente, Joe Biden.

La mayoría de los lugares serán ocupados por sudafricanos blancos, principalmente agricultores.

La medida se justifica por “preocupaciones humanitarias o interés nacional”, según un memorando oficial.

Trump suspendió el Programa de Admisión de Refugiados en enero de 2025 para enfocarse en la seguridad nacional.

La decisión genera polémica por priorizar a un grupo específico y por el aumento reciente de refugiados sudafricanos en EE. UU.

Esta decisión fue anunciada este jueves a través de un aviso publicado en el Registro Federal y representa una medida inusual en la política de refugiados de Estados Unidos. El límite impuesto por la administración anterior, bajo el mandato del expresidente Joe Biden, fue de 125,500 refugiados, informó BBC News.

La agencia Associated Press, citada por The Guardian informó que la administración Trump considera limitar la admisión de refugiados a apenas 7.500 personas para el año fiscal 2026, con la mayoría siendo sudafricanos blancos.

Un memorando oficial del gobierno señala que esta restricción está “justificada por preocupaciones humanitarias o por interés nacional”. Esta medida genera polémica por privilegiar a un grupo específico de refugiados dentro de un contexto de reducción general del cupo de refugiados en Estados Unidos.

Según la BBC, en enero del 2025, Trump firmó una orden ejecutiva en la que suspendió el Programa de Admisión de Refugiados de los Estados Unidos (USRAP, por sus siglas en inglés) porque según el, esto ayudaría a que las autoridades se enfocaran más en la seguridad nacional.

👉 ¿Por qué hay prioridad para sudafricanos?

Según lo anunció la administración de Donald Trump, se dará prioridad especial a los refugiados sudafricanos blancos, principalmente agricultores, en respuesta a una campaña impulsada por grupos de defensa y políticos estadounidenses que expresan preocupación por la violencia y expropiaciones de tierras que enfrentan estos grupos en Sudáfrica, según CNN.

Los refugiados sudafricanos beneficiados son principalmente descendientes de colonos europeos (afrikáners) dedicados a la agricultura y que se han visto afectados por ataques violentos y una crisis rural en Sudáfrica, según la BBC.

Entre 2023 y 2025, miles de estos sudafricanos han llegado a EE. UU. con estatus de refugiados, en un flujo significativamente mayor que en años anteriores.

