Empate ajustado en Países Bajos: centristas y extrema derecha luchan por el poder

El resultado de las elecciones legislativas en Países Bajos seguía siendo incierto el jueves, con solo unos pocos miles de votos separando al partido de extrema derecha de Geert Wilders de un partido centrista preuropeo.

🔑Las claves de las elecciones en Países Bajos (por si tiene afán)

Tras el 99,7 % de los votos, PVV de Wilders, partido de derecha, y D66 de Jetten, partido de centro están separados por pocos miles de votos.

Los votos por correo de neerlandeses en el extranjero podrían decidir el resultado final, que tardará varios días.

Wilders no será primer ministro por ahora; los principales partidos descartan colaborar con él.

PVV perdería 11 escaños respecto a 2023, mientras D66 crece gracias al mensaje positivo y presencia mediática de Jetten.

La fragmentación política obliga a negociaciones para formar coaliciones, un proceso que podría durar meses.

Tras el recuento del 99,7 % de los votos, el Partido por la Libertad (PVV) de Wilders superaba por poco al D66, una formación progresista y liberal liderada por Rob Jetten, de 38 años.

La diferencia es tan pequeña que los votos por correo de los neerlandeses residentes en el extranjero podrían decidir el resultado de las elecciones, lo que significa que el resultado final podría tardar varios días en conocerse.

Sea cual sea el resultado definitivo, el líder de extrema derecha no será, a priori, primer ministro, ya que los partidos principales descartaron por ahora cualquier nueva colaboración con él.

Según las proyecciones, Wilders (de derecha) obtendría 26 escaños de los 150 que componen el Parlamento, lo que supondría una pérdida de 11 con respecto a su impresionante victoria electoral de 2023.

Jetten (centro), de 38 años, había subido en las encuestas gracias a su mensaje positivo y a su omnipresencia en los medios de comunicación.

“Millones de neerlandeses pasaron página hoy. Dijeron adiós a la política de la negatividad y del odio”, declaró Jetten en un discurso ante sus partidarios.

Wilders admitió que esperaba un resultado diferente y dijo en X que “esperábamos otro resultado, pero fuimos fieles a nosotros mismos”.

El partido de extrema derecha aspiraba a repetir sus buenos resultados de hace dos años.

Wilders provocó estos nuevos comicios cuando su partido abandonó en junio la coalición de gobierno por diferencias con los otros tres partidos sobre la política de asilo.

Los partidos tradicionales han descartado volver a asociarse con él por considerarlo poco fiable.

El fragmentado sistema político neerlandés implica que ningún partido puede alcanzar los 76 escaños necesarios para gobernar en solitario, por lo que se deben buscar consensos y formar coaliciones.

“El futuro de nuestra nación está en juego”, había declarado Wilders a la AFP en una entrevista previa a las elecciones.

En Europa partidos similares al de Wilders encabezan las encuestas en Francia, Alemania y Reino Unido.

Países Bajos es la quinta mayor economía de la Unión Europea.

Crisis electoral en Países Bajos

La campaña electoral, empañada por la violencia y la desinformación, se centró principalmente en temas migratorios y en la crisis inmobiliaria que sacude el país.

“Este es uno de los países más ricos del planeta y, sin embargo, la confianza en sí mismo es muy baja”, declaró Frans Timmermans, experimentado exvicepresidente de la Comisión Europea, que encabeza la alianza de izquierda Verde/Laborista, en una entrevista con la AFP.

Timmermans renunció a su puesto de jefe de partido tras conocer los resultados, que podrían darle 20 escaños.

“Esta noche, dejo mis funciones de jefe de partido. Con el corazón apesadumbrado”, declaró en un discurso.

Genri Bontenbal, líder de los demócratas cristianos del CDA, apostaba por su parte por la estabilidad para ganar los comicios.

“Creo sinceramente que los holandeses no son extremistas en ninguno de los dos bandos”, declaró a la AFP.

“La mayoría de los neerlandeses quieren políticas moderadas del centro político”, añadió este hombre de 42 años, que no ha volado en avión privado desde 2006 por motivos climáticos.

Lo que es seguro es que las negociaciones para formar una coalición llevarán meses. El último gobierno tardó 223 días en formarse.

