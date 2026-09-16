EE. UU. mantiene descertificación a Colombia, pero abre la puerta con De la Espriella

Estados Unidos incluyó nuevamente a Colombia entre los países considerados grandes productores o territorios de tránsito de drogas ilícitas para el año fiscal 2027 y la señaló, junto con Afganistán, Bolivia y Birmania, como una nación que “ha fallado demostrablemente” durante los últimos 12 meses en cumplir sus compromisos internacionales de lucha contra las drogas. La determinación fue presentada este 16 de septiembre por el Departamento de Estado y enviada al Congreso un día antes.

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La inclusión en la lista de países de tránsito o producción no significa, por sí misma, que Washington considere que un Gobierno no coopera en la lucha contra las drogas. El propio documento aclara que la clasificación responde también a factores geográficos, comerciales y económicos que facilitan el tránsito o la producción de estupefacientes, incluso cuando los gobiernos adoptan medidas de control y persecución del narcotráfico. Colombia ha aparecido de manera recurrente en esta lista durante los últimos años.

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La segunda designación tiene un alcance diferente. En el caso colombiano, el Gobierno de Donald Trump sostiene que el país no realizó esfuerzos sustanciales durante el último año para cumplir sus obligaciones internacionales de lucha contra los narcóticos. En el comunicado, Trump atribuye esta situación principalmente al Gobierno anterior, liderado por Gustavo Petro y asegura que el presidente Abelardo de la Espriella ha prometido una campaña agresiva contra los cultivos de coca y la producción de cocaína. También afirma que, si Colombia avanza durante el próximo año en la erradicación de cultivos y el desmantelamiento de grupos dedicados al narcotráfico, Washington podría reconsiderar la designación.

El documento también introduce un elemento relevante para la relación bilateral: Estados Unidos determina que su asistencia a Colombia continúa siendo “vital” para sus intereses nacionales. Es decir, la designación no implica por sí sola el fin de la cooperación estadounidense con el país. De hecho, la decisión mantiene una distinción entre el señalamiento por el desempeño antinarcóticos y la continuidad de la asistencia. En la determinación correspondiente al año fiscal 2026, Colombia también había sido incluida entre los países señalados como “failed demonstrably”, mientras que Estados Unidos había considerado igualmente vital mantener la asistencia al país.

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El señalamiento ocurre además en un contexto de expansión mundial de la producción de coca. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los cultivos ilícitos de coca alcanzaron en 2024 un récord mundial de 385.100 hectáreas, casi tres veces el nivel registrado una década antes. La organización señala además que Colombia, Perú y Bolivia concentran la producción mundial de hoja de coca y que el tráfico de cocaína continúa concentrado principalmente en América y Europa occidental.

Mientras Colombia permanece bajo la categoría de “failed demonstrably”, Venezuela deja de estar en esa clasificación para el año fiscal 2027. Washington atribuye el cambio a las medidas adoptadas por el Gobierno interino de Delcy Rodríguez y asegura que espera avances adicionales contra los grupos dedicados al narcotráfico. Sin embargo, Venezuela continúa incluida en la lista de países considerados grandes territorios de tránsito o producción de drogas. La diferencia muestra que ambas categorías no son equivalentes: un país puede permanecer en la lista de productores o territorios de tránsito sin ser señalado por Estados Unidos como incumplidor de sus compromisos antinarcóticos.

EE. UU. redirige ayuda militar hacia Colombia y otros países de la región

A esta declaración se suma el anuncio del pasado martes del Gobierno estadounidense sobre la redirección de ayuda militar valorada en USD 52 millones, destinada originalmente a Europa y Oriente Medio, hacia Panamá, Ecuador, Perú y Colombia, cuyos gobiernos han girado recientemente a favor de la administración de Donald Trump y que hacen parte de la iniciativa del Escudo de las Américas del Departamento de Estado.

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La decisión se conoce después de la reciente gira del secretario de Estado, Marco Rubio, por Colombia, Ecuador y Perú, tres de los cuatro países de la región que recibirán estos recursos. Según el Departamento de Estado, el dinero destinado a América Latina estará orientado a combatir el “narcoterrorismo” y a reforzar la seguridad en el entorno del Canal de Panamá. Washington también señaló que, durante la última década, cerca del 80 % de los recursos del programa FMF se ha destinado a países de Oriente Medio.

El desvío de estos recursos se suma a una serie de decisiones que han reducido la asistencia militar de Estados Unidos a sus aliados europeos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025. Desde entonces, el mandatario ha cuestionado en repetidas ocasiones el nivel de gasto en defensa de los países miembros de la OTAN y les ha exigido aumentar sus aportes militares.

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