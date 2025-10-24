EE. UU. y Trinidad y Tobago realizarán ejercicios militares conjuntos este fin de semana

Foto de referencia de la tripulación del buque de guerra USS Sampson (DDG-102) en Panamá. Foto: EFE - Bienvenido Velasco

El buque de guerra estadounidense USS Gravely llegará este fin de semana a Trinidad y Tobago para una visita de cinco días, durante la cual participará en ejercicios militares conjuntos con la Fuerza de Defensa local, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Caricom.

El Ministerio de Asuntos Exteriores destacó que la presencia militar de EE. UU. en Trinidad y Tobago busca reforzar la seguridad regional y la cooperación en defensa mediante entrenamientos conjuntos y el intercambio de conocimientos tácticos y médicos entre ambas fuerzas.

El arribo del buque de guerra estadounidense ocurre pocos días después de que la Embajada de Estados Unidos en Trinidad y Tobago emitiera una advertencia de seguridad dirigida a sus ciudadanos, según Newsweek.

En el comunicado, publicado el 18 de octubre, la sede diplomática recomendó evitar las instalaciones gubernamentales norteamericanas en el país caribeño “debido a un estado de alerta elevado” durante las recientes celebraciones del Diwali (celebración hindú).

Las tensiones en el Caribe se mantienen elevadas desde comienzos de septiembre, cuando Estados Unidos inició una serie de ataques militares en alta mar contra embarcaciones a las que acusó de transportar drogas desde Venezuela.

Según reportes oficiales, los operativos navales —parte de la llamada campaña de “seguridad hemisférica” impulsada por la administración Donald Trump— han provocado al menos 43 muertes, entre ellas las de dos presuntos ciudadanos de Trinidad y Tobago, según Newsweek.

Este jueves, 23 de octubre, la ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, pidió a los ciudadanos mantener “la calma” frente las amenazas del presidente Trump que ha incrementado la preocupación de que se desate una guerra en el Caribe.

Especialmente tras los reportes sobre el despliegue de 5.000 misiles de fabricación rusa en los sistemas de defensa antiaérea de Venezuela, los cuales calificó de alarmismo infundado.

Cabe resaltar que Persad-Bissessar ha respaldado públicamente las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe, asegurando que su propósito es golpear a los cárteles de droga responsables de destruir comunidades y familias, no solo en Trinidad y Tobago, sino en toda la región, según Newsweek.

La primera ministra defendió las acciones de Washington como un esfuerzo legítimo por mantener la estabilidad regional y advirtió, con firmeza, que cualquier ciudadano trinitense que se vea envuelto en los enfrentamientos marítimos lo hará “bajo su propio riesgo”.

