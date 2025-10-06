El gobierno de Donald Trump declara a ciudades de EE. UU. como zona de guerra

Residentes de Brighton Park en Chicago enfrentan a agentes del ICE tras la detención de un hombre en una estación de servicio. Foto: AFP - OCTAVIO JONES

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El gobierno de Donald Trump calificó a Chicago como una “zona de guerra” el domingo para justificar el despliegue de soldados en contra de la administración demócrata del estado y pese a dos decisiones de una jueza federal.

🔑Las claves del despliegue militar de Trump (por si tiene afán)

Trump calificó a Chicago como una zona de guerra para justificar el envío de tropas

El despliegue militar fue rechazado por las autoridades locales y bloqueado por una jueza federal

Gobernadores demócratas acusan a Trump de abuso de poder y de usar al ejército con fines políticos

La Guardia Nacional también fue enviada a Portland pese a no haber una amenaza real, según la justicia

Las redadas del ICE en ciudades demócratas aumentaron y generaron denuncias por uso excesivo de la fuerza

La oposición acusa al mandatario republicano, que ha lanzado una ofensiva contra la delincuencia y la inmigración, de ejercer su poder de manera autoritaria.

Le recomendamos: Trump autorizó el envío de la Guardia Nacional a Chicago en medio de la disputa en Portland

Trump autorizó el sábado el despliegue de 300 soldados de la Guardia Nacional en Chicago, la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, a pesar del rechazo de cargos locales, entre ellos el gobernador del estado de Illinois, cuya capital es Chicago, J.B. Pritzker.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió el domingo la medida, afirmando en Fox News que Chicago es “una zona de guerra”.

Pero Pritzker acusó a los republicanos en CNN de intentar sembrar el caos. “Quieren crear la zona de guerra para poder enviar aún más tropas. Tienen que largarse de aquí cuanto antes”, dijo.

Una encuesta de CBS publicada el domingo reveló que una minoría de estadounidenses, el 42%, está a favor de desplegar la Guardia Nacional en las ciudades, mientras el 58% se opone.

Trump, quien el martes pasado habló de usar el ejército para una “guerra interna”, no da señales de ceder en su campaña de línea dura.

Le podría interesar: Una mujer estadounidense recibió un disparo de parte de un agente federal en Chicago

“Portland (Oregón, noroeste) está en llamas. Hay insurrectos por todas partes”, dijo el domingo, sin aportar pruebas de ello.

Mike Johnson, presidente republicano de la Cámara de Representantes, se hizo eco de la retórica del presidente declarando a NBC, también el domingo, que las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en Washington, la capital de Estados Unidos, habían acudido a una “zona de guerra, literalmente”.

Despliegue en Oregón

Pero la campaña de Trump para recurrir al ejército para mantener la seguridad interna se topó con un obstáculo en Portland.

La jueza federal, Karin J. Immergut, bloqueó temporalmente en dos ocasiones, el sábado y el domingo, el despliegue militar, afirmando que no había “insurrección en Portland ni amenaza para la seguridad nacional”.

También puede leer: EE. UU. deporta a periodista salvadoreño que cubrió movilizaciones anti-Trump

Uno de los asesores clave de Trump, Stephen Miller, calificó la orden de la jueza de “insurrección legal”.

Pese a ello, la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, informó el domingo que un contingente de “101” guardias nacionales llegados desde California fueron desplegados.

“No hay necesidad de una intervención militar en Oregón. No hay una insurrección en Portland”, afirmó Kotek.

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, se sumó a las críticas en un mensaje en un mensaje en X, que emuló el estilo del mandatario republicano.

“ÚLTIMA HORA: Acabamos de ganar en los tribunales, otra vez”, celebró en X. “Un juez federal BLOQUEÓ el intento ilegal de Donald Trump de DESPLEGAR 300 EFECTIVOS DE NUESTRA GUARDIA NACIONAL EN PORTLAND”.

Le podría interesar: EE.UU. anuncia cuatro muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha en el Caribe

“El abuso de poder de Trump no prevalecerá”, prometió Newsom, que afirma que el despliegue de la Guardia Nacional de California en Oregón no tiene que ver con la criminalidad.

“Tiene que ver con el poder. Está utilizando a nuestros militares como peones políticos para construir su ego”, sostiene Newsom.

El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, afirmó en su cuenta de X, que el presidente “no puede seguir jugando al gato y al ratón con las unidades de la Guardia Nacional de los distintos estados para eludir las decisiones judiciales y el Estado de derecho”

Tiroteo en Chicago

Además del despliegue de tropas, la ofensiva de Trump está siendo liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una agencia que está creciendo rápidamente tanto en personal como en funciones.

Las redadas del ICE en todo el país, principalmente en ciudades gobernadas por demócratas, son protagonizadas a menudo por grupos de hombres enmascarados y armados que se desplazan en autos sin identificación y en vehículos blindados.

Lea también: Trump dice que está en “conflicto armado” formal con los carteles en el Caribe

El sábado, en Chicago, un agente federal disparó a un automovilista que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), estaba armado y embistió a una de sus patrullas.

El 12 de septiembre, agentes del ICE mataron a Silverio Villegas González, un inmigrante de 38 años que habría intentado escapar durante un control de tránsito y embestir a una patrulla con su vehículo.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com