El Salvador: 427 muertes de personas bajo custodia desde 2022

El Salvador continúa bajo un régimen de excepción como su principal medida de seguridad contra las pandillas. Foto: EFE - Rodrigo Sura

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La cifra de personas que han muerto mientras bajo custodia de las autoridades salvadoreñas ascendió a 427, de acuerdo con un informe divulgado por la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH).

Todos ellos habían sido detenidos en el marco del régimen de excepción que rige el país desde marzo de 2022, pero no tenían condenas judiciales ni, según la ONG, el perfil de pandilleros.

🔑Las claves de las detenciones en El Salvador (por si tiene afán)

La ONG Socorro Jurídico Humanitario reportó 427 muertes de detenidos en El Salvador desde que inició el régimen de excepción en marzo de 2022.

Según la organización, el 94 % de los fallecidos no tenían perfil de pandilleros y estaban solo procesados, sin sentencia.

La cifra real podría superar los 1.000 casos, debido a la falta de información pública sobre juicios masivos.

El régimen de excepción, prorrogado 40 veces, permite detenciones sin garantías constitucionales y procesos colectivos que aún no han producido sentencias.

Más de 87.000 personas han sido arrestadas bajo este esquema, mientras organizaciones denuncian miles de atropellos a derechos humanos.

👉 ¿Por qué importa?

La denuncia de las organizaciones sociales muestra cómo, bajo el discurso de seguridad y combate al crimen organizado, el Estado vulnera derechos fundamentales y normaliza prácticas autoritarias, advierte SJH.

Además, expone cómo la falta de debido proceso golpea no solo a presuntos criminales, sino también a ciudadanos sin vínculos con la violencia, debilitando el Estado de derecho y erosionando la confianza en las instituciones democráticas.

Vea también: Escuelas públicas de Miami-Dade cancelan las clases de ciudadanía para migrantes

Procesos masivos sin sentencias

En 2023, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma que permite procesos penales masivos y colectivos contra presuntos integrantes de pandillas. Sin embargo, hasta ahora no se ha emitido ninguna sentencia bajo este mecanismo. Diversas organizaciones de derechos humanos sostienen que esta reforma vulnera el derecho al debido proceso y facilita detenciones arbitrarias.

El régimen de excepción fue decretado en marzo de 2022 tras una ola de homicidios que dejó más de 80 víctimas en tres días. Desde entonces ha sido prorrogado 40 veces, cada una por periodos de 30 días, a petición del presidente Nayib Bukele. Bajo este esquema se suspenden garantías constitucionales como la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la defensa inmediata.

Más de 87.000 detenidos por orden de Bukele

El SJH, en un informe de hace 8 meses, calculaba que casi un tercio de los 83.000 salvadoreños que fueron detenidos eran inocentes. Actualmente, se calcula que hay más 87.000 detenidos.

El presidente Nayib Bukele dijo que “obviamente, las operaciones no son perfectas y, pues, sin ninguna intención de dañar a una persona inocente, algunos inocentes fueron capturados”.

Le recomendamos: Grupo de La Haya acuerda frenar el envío de armas y apoyo logístico a Israel

Las organizaciones humanitarias, por su parte, han recibido más de 6.400 denuncias por violaciones de derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones breves, según explica la DW. Mientras tanto, las familias continúan reaccionando a la represión.

Reynaldo Santos padre de un apresado por el régimen de excepción, entrevistado por DW, mostró arrepentimiento al haber apoyado a Bukele en el pasado.

“Compartimos el combate a la delincuencia, porque cuando aprobaron el régimen yo creí que era para pandilleros no para personas inocentes. (Sin embargo) duele aún más cuando yo fui partícipe y convencí a mi familia de votar por el presidente. Yo tenía esperanzas de que la situación iba a cambiar”, sentenció.

*Con información de EFE

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com