 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Dios y la Virgen en las urnas: la izquierda en Brasil aprende a jugar la carta de la fe

Por décadas, la fe fue un arma de la derecha en Brasil. Eso cambió en esta campaña. Con un rumor sobre la Virgen de Aparecida, Lula le dio la vuelta y cambió la monopolización sobre el discurso religioso que tenían sus rivales. Esto, sin embargo, puede ser costoso para el país.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
AME1330. FORTALEZA (BRASIL), 29/09/2026.- El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva (c), sostiene una imagen de la Virgen de Aparecida durante un acto de campaña este martes en Fortaleza (Brasil). EFE/Jarbas Oliveira
El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva (c), sostiene una imagen de la Virgen de Aparecida durante un acto de campaña este martes en Fortaleza (Brasil).
Foto: EFE - JARBAS OLIVEIRA

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

A Luiz Inácio Lula da Silva, como decimos en Colombia, “se le apareció la virgen” en la última semana de la campaña electoral por la presidencia en Brasil. Un rumor en redes sociales acusó a Flávio Bolsonaro, su principal contendor e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, de querer retirarle el título de patrona de Brasil a la virgen de la Aparecida, uno de los símbolos religiosos más importantes para los católicos en el país y una figura que trasciende la Iglesia, pues también es un emblema nacional y popular. Esto no tardó en llegar a las…

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

camilogomez8 cgomez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

América

Brasil

El mundo hoy

Elecciones Brasil

Lula da Silva

Noticias el mundo

Noticias hoy

PremiumEE

Últimas Noticias

últimas noticias en el mundo
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido