Las elecciones de mitad de período que se celebraron este martes en Estados Unidos, en las que los demócratas le quitaron a Donald Trump el control del Congreso, también dejaron una larga lista de primeras veces. Desde Texas hasta Nueva York, los votantes eligieron a personas que nunca habían llegado a esos cargos y rompieron rachas de décadas. Estos son 40 de los hitos que dejó la jornada, en la que también hubo marcas para los republicanos.

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Una indígena, un musulmán, un venezolano: los 42 hitos de las elecciones en EE. UU.

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Cifras de la noche

Los demócratas sacarían cerca de 13 puntos de ventaja en el voto nacional a la Cámara, la mayor en al menos medio siglo, según estimaciones de The New York Times. NBC proyecta que llegarán a 258 curules en la Cámara, su mayor cifra desde 1993. Se quedaron con cerca de 70 % del voto entre latinos y entre menores de 30 años, según The New York Times. Marcy Kaptur, de Ohio, la mujer con más tiempo en el Congreso, ganó su mandato número 23. Elon Musk gastó casi USD 500 millones a favor de los republicanos, según The New York Times. Su inversión no dio frutos. Los votantes decidieron más de 140 medidas estatales, y casi 40 sobre las propias elecciones, una cifra récord.

Historias que nadie esperaba

El venezolano Samuel Vilchez Santiago, nacido en Maracaibo, llegó a la Cámara de Representantes de Florida. Sus padres pidieron asilo en EE. UU. Bobby Pulido, cantante ganador de un Latin Grammy, ganó su primer cargo: una curul en el Congreso por Texas. Eric Armstrong ganó una curul estatal en Iowa, a pesar de haber suspendido su campaña en septiembre por problemas de salud. Susan Collins, casi 30 años en el Senado representando a Maine, perdió ante un leñador. En Nebraska, empresas de apuestas como DraftKings y FanDuel gastaron más de USD 20 millones, y aun así los votantes rechazaron legalizarlas.

Como bonus, ya que hay que esperar a las votaciones de enero, está la historia de Hakeem Jeffries, quien va camino de ser el primer presidente negro de la Cámara.

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