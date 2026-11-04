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Una indígena, un musulmán, un venezolano: los 42 hitos de las elecciones en EE. UU.

Desde Texas hasta Nueva York, los votantes eligieron a personas que nunca habían llegado a esos cargos y rompieron rachas de décadas.

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Redacción Mundo
El senador electo de Michigan Abdul El-Sayed abraza a su esposa, Sarah Jukaku, durante un evento en Detroit.
El senador electo de Michigan Abdul El-Sayed abraza a su esposa, Sarah Jukaku, durante un evento en Detroit.
Foto: EFE - SARAH YENESEL

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Las elecciones de mitad de período que se celebraron este martes en Estados Unidos, en las que los demócratas le quitaron a Donald Trump el control del Congreso, también dejaron una larga lista de primeras veces. Desde Texas hasta Nueva York, los votantes eligieron a personas que nunca habían llegado a esos cargos y rompieron rachas de décadas. Estos son 40 de los hitos que dejó la jornada, en la que también hubo marcas para los republicanos.

Primeras veces en todo el país

  1. Keisha Lance Bottoms, en Georgia, será la primera mujer negra elegida gobernadora en la historia de EE. UU.
  2. Deb Haaland, en Nuevo México, será la primera mujer indígena elegida gobernadora.
  3. Peggy Flanagan, en Minnesota, será la primera mujer indígena en el Senado.
  4. Abdul El-Sayed, en Michigan, será el primer musulmán elegido al Senado.
  5. Chris Pappas, en Nuevo Hampshire, será el primer hombre abiertamente gay elegido al Senado.
  6. Josh Turek, en Iowa, será el primer senador que ha sido atleta paralímpico.
  7. Melat Kiros, de 29 años y nacida en Etiopía, será la primera mujer de la generación Z en el Congreso, por Colorado.
  8. Con Juliana Stratton, Illinois será el primer estado con dos senadoras no blancas, junto a Tammy Duckworth.
El demócrata James Talarico saluda junto a la gobernadora electa de Texas Gina Hinojosa.
El demócrata James Talarico saluda junto a la gobernadora electa de Texas Gina Hinojosa.
Foto: EFE - Carlos Ramírez

Primeras veces en cada estado

  1. Gina Hinojosa será la primera latina en gobernar Texas.
  2. También será la primera persona del Valle del Río Grande en ese cargo.
  3. Xavier Becerra será el primer gobernador latino de California en la era moderna.
  4. El republicano Byron Donalds será el primer gobernador negro de Florida.
  5. Aaron Ford será el primer gobernador negro de Nevada.
  6. David Crowley será el primer gobernador negro de Wisconsin.
  7. Amy Acton será la primera mujer elegida gobernadora de Ohio.
  8. También será la primera persona judía al frente de ese estado.
  9. Amy Klobuchar será la primera mujer al frente de Minnesota.
  10. La republicana Marsha Blackburn será la primera mujer elegida gobernadora de Tennessee.
  11. Annie Andrews será la primera mujer elegida al Senado por Carolina del Sur.
  12. Adam Hamawy será el primer musulmán en el congreso estatal de Nueva Jersey.
  13. Claire Valdez será la primera congresista indígena de Nueva York.
  14. Jeremy Moss será el primer congresista abiertamente gay de Michigan.
  15. Denise Powell será la primera persona hispana elegida al Congreso por Nebraska.
  16. Kathy Hochul y Adrienne Adams forman la primera fórmula de solo mujeres elegida para gobernar Nueva York.
  17. Adrienne Adams será la primera mujer negra elegida vicegobernadora de Nueva York.
  18. Bentley Hudgins será el primer legislador abiertamente trans y no binario de Georgia.

Le recomendamos: ¿Qué pueden hacer los demócratas con el Congreso de EE. UU. y cómo responderá Trump?

Fotografía difundida en la cuenta en X @Hamilton4Kansas de Adam Hamilton quien arrebató este martes a los republicanos, según proyecciones de CNN y NBC, el escaño para la Cámara Alta en las elecciones de medio mandato en Kansas.
Fotografía difundida en la cuenta en X @Hamilton4Kansas de Adam Hamilton quien arrebató este martes a los republicanos, según proyecciones de CNN y NBC, el escaño para la Cámara Alta en las elecciones de medio mandato en Kansas.
Foto: EFE - @Hamilton4Kansas

Rachas que se rompieron

  1. Cuatro estados eligieron a su primer gobernador negro en una noche, más que todos los elegidos antes en la historia del país.
  2. James Talarico es el primer demócrata elegido al Senado por Texas desde 1988.
  3. Los demócratas no ganaban un cargo de votación estatal en Texas desde 1994.
  4. Adam Hamilton es el primer demócrata elegido al Senado por Kansas desde 1932.
  5. Rob Sand es el primer demócrata elegido gobernador de Iowa en 20 años.

Le puede interesar: Paliza a Trump en las elecciones de EE. UU.: demócratas recuperan la Cámara y el Senado

Cifras de la noche

  1. Los demócratas sacarían cerca de 13 puntos de ventaja en el voto nacional a la Cámara, la mayor en al menos medio siglo, según estimaciones de The New York Times.
  2. NBC proyecta que llegarán a 258 curules en la Cámara, su mayor cifra desde 1993.
  3. Se quedaron con cerca de 70 % del voto entre latinos y entre menores de 30 años, según The New York Times.
  4. Marcy Kaptur, de Ohio, la mujer con más tiempo en el Congreso, ganó su mandato número 23.
  5. Elon Musk gastó casi USD 500 millones a favor de los republicanos, según The New York Times. Su inversión no dio frutos.
  6. Los votantes decidieron más de 140 medidas estatales, y casi 40 sobre las propias elecciones, una cifra récord.

Historias que nadie esperaba

  1. El venezolano Samuel Vilchez Santiago, nacido en Maracaibo, llegó a la Cámara de Representantes de Florida. Sus padres pidieron asilo en EE. UU.
  2. Bobby Pulido, cantante ganador de un Latin Grammy, ganó su primer cargo: una curul en el Congreso por Texas.
  3. Eric Armstrong ganó una curul estatal en Iowa, a pesar de haber suspendido su campaña en septiembre por problemas de salud.
  4. Susan Collins, casi 30 años en el Senado representando a Maine, perdió ante un leñador.
  5. En Nebraska, empresas de apuestas como DraftKings y FanDuel gastaron más de USD 20 millones, y aun así los votantes rechazaron legalizarlas.

Como bonus, ya que hay que esperar a las votaciones de enero, está la historia de Hakeem Jeffries, quien va camino de ser el primer presidente negro de la Cámara.

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    Comentarios
    • Piedad(81806)Hace 3 horas
      Qué bien¡¡¡¡¡¡Allá sí,los "NUNCA". Esperemos ……..
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