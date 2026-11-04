Una indígena, un musulmán, un venezolano: los 42 hitos de las elecciones en EE. UU.

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Las elecciones de mitad de período que se celebraron este martes en Estados Unidos, en las que los demócratas le quitaron a Donald Trump el control del Congreso, también dejaron una larga lista de primeras veces. Desde Texas hasta Nueva York, los votantes eligieron a personas que nunca habían llegado a esos cargos y rompieron rachas de décadas. Estos son 40 de los hitos que dejó la jornada, en la que también hubo marcas para los republicanos.
Primeras veces en todo el país
- Keisha Lance Bottoms, en Georgia, será la primera mujer negra elegida gobernadora en la historia de EE. UU.
- Deb Haaland, en Nuevo México, será la primera mujer indígena elegida gobernadora.
- Peggy Flanagan, en Minnesota, será la primera mujer indígena en el Senado.
- Abdul El-Sayed, en Michigan, será el primer musulmán elegido al Senado.
- Chris Pappas, en Nuevo Hampshire, será el primer hombre abiertamente gay elegido al Senado.
- Josh Turek, en Iowa, será el primer senador que ha sido atleta paralímpico.
- Melat Kiros, de 29 años y nacida en Etiopía, será la primera mujer de la generación Z en el Congreso, por Colorado.
- Con Juliana Stratton, Illinois será el primer estado con dos senadoras no blancas, junto a Tammy Duckworth.
Primeras veces en cada estado
- Gina Hinojosa será la primera latina en gobernar Texas.
- También será la primera persona del Valle del Río Grande en ese cargo.
- Xavier Becerra será el primer gobernador latino de California en la era moderna.
- El republicano Byron Donalds será el primer gobernador negro de Florida.
- Aaron Ford será el primer gobernador negro de Nevada.
- David Crowley será el primer gobernador negro de Wisconsin.
- Amy Acton será la primera mujer elegida gobernadora de Ohio.
- También será la primera persona judía al frente de ese estado.
- Amy Klobuchar será la primera mujer al frente de Minnesota.
- La republicana Marsha Blackburn será la primera mujer elegida gobernadora de Tennessee.
- Annie Andrews será la primera mujer elegida al Senado por Carolina del Sur.
- Adam Hamawy será el primer musulmán en el congreso estatal de Nueva Jersey.
- Claire Valdez será la primera congresista indígena de Nueva York.
- Jeremy Moss será el primer congresista abiertamente gay de Michigan.
- Denise Powell será la primera persona hispana elegida al Congreso por Nebraska.
- Kathy Hochul y Adrienne Adams forman la primera fórmula de solo mujeres elegida para gobernar Nueva York.
- Adrienne Adams será la primera mujer negra elegida vicegobernadora de Nueva York.
- Bentley Hudgins será el primer legislador abiertamente trans y no binario de Georgia.
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Rachas que se rompieron
- Cuatro estados eligieron a su primer gobernador negro en una noche, más que todos los elegidos antes en la historia del país.
- James Talarico es el primer demócrata elegido al Senado por Texas desde 1988.
- Los demócratas no ganaban un cargo de votación estatal en Texas desde 1994.
- Adam Hamilton es el primer demócrata elegido al Senado por Kansas desde 1932.
- Rob Sand es el primer demócrata elegido gobernador de Iowa en 20 años.
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Cifras de la noche
- Los demócratas sacarían cerca de 13 puntos de ventaja en el voto nacional a la Cámara, la mayor en al menos medio siglo, según estimaciones de The New York Times.
- NBC proyecta que llegarán a 258 curules en la Cámara, su mayor cifra desde 1993.
- Se quedaron con cerca de 70 % del voto entre latinos y entre menores de 30 años, según The New York Times.
- Marcy Kaptur, de Ohio, la mujer con más tiempo en el Congreso, ganó su mandato número 23.
- Elon Musk gastó casi USD 500 millones a favor de los republicanos, según The New York Times. Su inversión no dio frutos.
- Los votantes decidieron más de 140 medidas estatales, y casi 40 sobre las propias elecciones, una cifra récord.
Historias que nadie esperaba
- El venezolano Samuel Vilchez Santiago, nacido en Maracaibo, llegó a la Cámara de Representantes de Florida. Sus padres pidieron asilo en EE. UU.
- Bobby Pulido, cantante ganador de un Latin Grammy, ganó su primer cargo: una curul en el Congreso por Texas.
- Eric Armstrong ganó una curul estatal en Iowa, a pesar de haber suspendido su campaña en septiembre por problemas de salud.
- Susan Collins, casi 30 años en el Senado representando a Maine, perdió ante un leñador.
- En Nebraska, empresas de apuestas como DraftKings y FanDuel gastaron más de USD 20 millones, y aun así los votantes rechazaron legalizarlas.
Como bonus, ya que hay que esperar a las votaciones de enero, está la historia de Hakeem Jeffries, quien va camino de ser el primer presidente negro de la Cámara.
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Piedad(81806)•Hace 3 horasQué bien¡¡¡¡¡¡Allá sí,los "NUNCA". Esperemos ……..