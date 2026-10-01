En un discurso el miércoles en la base militar de Quantico, el jefe del Pentágono, Pete…

Musk habló brevemente el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) hasta su salida en mayo de 2025, tras un distanciamiento público con Trump.

El multimillonario Elon Musk volverá a asesorar oficialmente al gobierno del presidente estadounidense , Donald Trump, como uno de los responsables de un estudio sobre el futuro de la guerra, anunció el Pentágono.

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Elon Musk vuelve al equipo de Trump con un nuevo proyecto militar

En un discurso el miércoles en la base militar de Quantico, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, afirmó que el denominado "Proyecto Meridian" será "una iniciativa liderada por las mejores mentes de Estados Unidos para estudiar el futuro de la guerra".

"Estamos aprovechando una fuente única de ventaja estadounidense, una que nuestros adversarios no tienen: nuestros innovadores, nuestros altos dirigentes y nuestros tecnólogos", dijo Hegseth.

Musk copresidirá el Proyecto Meridian junto a Palmer Luckey, cofundador de la empresa de tecnología de defensa Anduril Industries, y Newt Gingrich, ex presidente republicano de la Cámara de Representantes, de 83 años.

Musk respaldó a Trump y contribuyó a su regreso a la Casa Blanca a inicios de 2025, pero ambos protagonizaron posteriormente una ruptura muy mediática a raíz de la política de gasto impulsada por el presidente.

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Más tarde retomó sus aportes a causas republicanas, incluidas donaciones multimillonarias a candidatos y grupos políticos conservadores.

Hegseth señaló que el objetivo del proyecto es "examinar creativamente el futuro e identificar los ámbitos que debemos dominar y las capacidades que debemos perfeccionar".

Los integrantes del proyecto incluyen a líderes del sector privado seleccionados personalmente y expertos de diversos ámbitos de la innovación, el mundo universitario y las políticas públicas.

Hegseth ha ordenado que las conclusiones del Proyecto Meridian sean completadas y presentadas en un plazo de 120 días.

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