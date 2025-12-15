Ahmed Al Ahmed: el héroe inesperado del ataque antisemita que sacudió Australia

Ahmed Al Ahmed, herido tras desarmar a uno de los atacantes durante el tiroteo en una playa de Sídney. Foto: Archivo Particular

Este domingo, 15 personas murieron en un ataque antisemita en las playas de Sídney, Australia. Durante el tiroteo surgió una figura que muchos ya llaman “héroe”: Ahmed Al Ahmed, un comerciante de 43 años que se enfrentó a uno de los atacantes y logró arrebatarle su arma.

Tal vez, sin la valentía de este hombre, la masacre habría sido aún peor. Un video viralizado en redes sociales muestra cómo Ahmed, padre de dos hijos, se abalanza contra uno de los asesinos, lo desestabiliza y le arrebata el arma para apuntarle con ella.

🚨 Este heroísmo instintivo no es cosa de un segundo. Es cosa de una vida. Estoy seguro de que el hombre que salvó esta noche tantas vidas en Sidney tiene una historia plagada de pequeños heroísmos diarios.



Respeto es poco. pic.twitter.com/behUAg5FPM — Marcial Cuquerella (@cuquemar) December 14, 2025

Sin embargo, su acto heroico tuvo consecuencias, el hombre recibió varios ataques de balas en su brazo y su mano. Familiares de Ahmed revelaron que recibió entre cuatro y cinco disparos. Su madre suplicó: “Le pedimos a Dios que lo salve”, en tanto que su padre subrayó que actuó por puro humanismo: “Al hacer lo que hizo, no pensó en el origen de las personas a las que salvó”, sentenció para 7News Australia.

No está claro cómo resultó herido Ahmed, pero este lunes su primo, Mustafa ofreció más precisiones sobre su condición para el medio australiano: “Ojalá se recupere. Lo vi anoche y estaba estable, pero esperaremos lo que indiquen los médicos”.

De pasar de ser dueño de una frutería a encabezar los titulares de la tragedia, Al Ahmed es de origen sirio y su familia asegura que era una persona que no discriminaba por nacionalidad y que siempre priorizaba el bien común por encima de cualquier diferencia étnica o religiosa, según El Universo.

En una rueda de prensa el domingo por la noche, el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, elogió la valentía de Ahmed: “Ese hombre es un verdadero héroe, y no dudo que muchas personas estén vivas esta noche gracias a su coraje”.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, declaró en una rueda de prensa: “Hoy vimos a australianos correr hacia el peligro para socorrer a otros. Esos australianos son héroes, y su bravura salvó vidas”.

Las autoridades australianas calificaron el ataque de “terrorista” y aseguraron que iba en contra de los 1.000 judíos que asistían a un evento para celebrar la festividad de Hanukkah, según la BBC.

Según la policía, los dos atacantes eran un padre y su hijo de 50 y 24 años, respectivamente. El hombre de 50 años falleció en el sitio del tiroteo, mientras que el de 24 años se encuentra grave en el hospital, según El Universo.

