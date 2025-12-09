Fiscal general de Honduras ordena captura internacional de Juan Orlando Hernández

Fotografía de archivo del 24 de julio de 2014 del entonces presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, hablando durante una reunión en el Capitolio de Washington (Estados Unidos). Foto: EFE - MICHAEL REYNOLDS

El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, solicitó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y a organismos internacionales, incluida Interpol, ejecutar una orden de captura contra el expresidente Juan Orlando Hernández, indultado por el presidente de EE. UU., Donald Trump, mientras cumplía condena por narcotráfico en una cárcel estadounidense.

“Informo al pueblo hondureño que he instruido a la ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal) y también exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como ser la INTERPOL, a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por los delitos de lavado de activos y fraude”, dijo Zelaya en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país. Es por ello que en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción que se conmemora mañana 9 de diciembre, informo al pueblo hondureño… pic.twitter.com/8V4cpyrKq2 — Johel Antonio Zelaya Alvarez (@jaza_hn) December 8, 2025

El anuncio se produce días después de que Trump otorgara un indulto total e incondicional a Hernández, liberándolo de una sentencia de 45 años por narcotráfico en Nueva York. El presidente estadounidense reveló la decisión justo antes de las elecciones presidenciales hondureñas, alegando que la condena era “un montaje del Gobierno de Biden”. Hernández, a su vez, ha negado las imputaciones y afirma que “un sistema politizado rechazó la verdad”, según CNN.

El expresidente enfrenta un proceso abierto en Honduras por lavado de activos y fraude, además de una orden de captura internacional emitida desde septiembre de 2023, que está en manos de la Secretaría de Seguridad e Interpol, según informó Luis Santos, director de la Unidad Especializada contra Delitos de Corrupción, a CNN.

Santos añadió que, de no regresar Hernández a Honduras, pedirían su extradición desde Estados Unidos.

El Departamento de Justicia señaló que, durante su mandato, Hernández “protegió y enriqueció a narcotraficantes de su círculo cercano”. El entonces secretario de Justicia, Merrick B. Garland, afirmó que “como presidente de Honduras, abusó de su poder para respaldar una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo”, financiando su carrera política con ganancias del narcotráfico y facilitando el envío de cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

El exmandatario hondureño ha rechazado las acusaciones, insistiendo durante su sentencia en su inocencia y afirmando que fue “acusado de manera incorrecta e injusta”.

