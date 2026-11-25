El Banco Central paraguayo intervino a Ueno el 3 de noviembre por graves problemas de solvencia, dejando a cientos de miles de clientes sin acceso a sus depósitos. La entidad digital concentraba cuantiosos fondos de organismos públicos.

La Fiscalía de Paraguay pidió este martes ampliar la imputación contra el expresidente Santiago Peña p or lavado de activos y cohecho pasivo agravado (soborno) en el caso por la crisis bancaria de Ueno Bank, según el acta de imputación a la que accedió la AFP.

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Fiscalía de Paraguay pide imputar a Santiago Peña por lavado de activos y soborno

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La crisis provocó la destitución y encarcelamiento de Peña. El exmandatario paraguayo está preso desde el 7 de noviembre en Asunción, al día siguiente a su destitución.

A partir de la intervención, se abrió una investigación penal contra Peña y se lo acusó de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

Además de Peña, también se solicitó la imputación de su hermano Francisco por "lavado de activos, asociación criminal, cohecho pasivo y administración en provecho propio", y de su cuñada por lavado de activos, según el acta.

La ampliación de las imputaciones al exmandatario y a sus familiares aún debe ser ratificadas por un juez.

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El fiscal Christian Benítez dijo este martes en conferencia de prensa que parte de la investigación se centra en la compra de un inmueble rural de 1.184 hectáreas en la localidad María Antonia, unos 65 km al sur de Asunción, por tres millones de dólares.

La compra se habría realizado mediante la firma PEAR SRL, que cuenta con un capital de seis millones de guaraníes, unos mil dólares, según el fiscal. Esta operación habría sido financiada mediante la entonces financiera Ueno. Peña fue accionista hasta 2025 del grupo que controlaba la entidad.

"El acta de imputación le incluye al expresidente de la República por los hechos punibles de cohecho pasivo agravado (soborno) y lavado de activos", dijo Benítez, vocero del grupo de siete fiscales que llevan adelante la investigación.

Francisco Peña, de 51 años, está en prisión preventiva desde el lunes. La cuñada del exmandatario, Rocío Caballero Bosch, está en prisión domiciliaria desde el mismo día.

Unas veinte personas permanecen hasta el momento en prisión preventiva en el marco de las investigaciones por el caso Ueno, entre exdirectivos del banco, autoridades del Banco Central de Paraguay y políticos.

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