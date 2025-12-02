Franklin la Tortuga armada: Hegseth usa meme infantil para defender ataques en el Caribe

El secretario de Defensa Pete Hegseth saluda mientras inspecciona una guardia de honor durante una ceremonia de bienvenida previa a la 57ª Reunión Consultiva de Seguridad. Foto: EFE - JEON HEON-KYUN / POOL

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha recibido duras críticas por su rol y órdenes en los ataques contra lanchas en el Caribe y Pacífico. Recientemente generó polémica tras publicar en X un mensaje que utilizaba a un personaje del cuento infantil “Franklin la Tortuga” para justificar sus acciones, lo que provocó la indignación del editor del cuento.

Esta conducta ha intensificado el debate sobre la legalidad y ética de sus operaciones, en las que se han reportado numerosas muertes bajo la etiqueta de combate contra el narcoterrorismo.

Según The Washington Post, Pete Hegseth impartió una directiva verbal para eliminar a toda la tripulación de una lancha sospechosa de transportar narcóticos en el Caribe, el primer incidente de casi 20 operaciones similares ejecutadas por la administración desde septiembre. Tras detectar dos sobrevivientes, un oficial naval ordenó un segundo bombardeo para asegurar que no quedara nadie vivo.

Hegseth defiende estas acciones como parte de una ofensiva necesaria para combatir el narcotráfico, así como lo compartió en su cuenta de X, donde publicó una portada editada con el personaje de la caricatura de niños que decía, “Franklin ataca a narcoterroristas” y muestra a la tortuga disparando hacía el mar Caribe, en la descripción de la imagen escribió: “para su lista de navidad...”.

For your Christmas wish list… pic.twitter.com/pLXzg20SaL — Pete Hegseth (@PeteHegseth) December 1, 2025

Justo después de la publicación de esta imagen, la editorial canadiense que se encarga de la distribución del cuento lanzó un comunicado donde aseguraban que: “Franklin la Tortuga es un icono canadiense querido que ha inspirado a generaciones de niños y defiende la amabilidad, la empatía y la inclusión. Condenamos enérgicamente cualquier uso denigrante, violento o no autorizado del nombre o imagen de Franklin que contradiga directamente estos valores”.

“Dudamos que Franklin la Tortuga quiera ser inclusivo con los cárteles de la droga ... o alabar la amabilidad y empatía de los narcoterroristas”, respondió el portavoz de la Casa Blanca, Sean Parnell ante el comunicado.

La controversia en torno a Pete Hegseth revela las tensiones entre la ofensiva antidrogas de la administración Trump —con más de 80 muertes en casi 20 ataques en el Caribe y Pacífico— y las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, como el “doble toque” del 2 de septiembre, según la BBC.

Tras la revelación del Washington Post, senadores y representantes del Congreso anunciaron indagaciones para determinar si el ataque inicial del 2 de septiembre configuró un crimen de guerra al eliminar a dos náufragos. Juristas independientes concluyen que los supervivientes no constituían peligro inmediato para fuerzas estadounidenses, convirtiéndolos en blancos ilícitos bajo el derecho internacional.

