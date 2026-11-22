"Por favor, no, se están llevando a mi papá , Ricarldo Larondo, tenemos permiso de trabajo", gritaba entre sollozos Sofía Larrondo este sábado, mientras se aferraba a la pierna de su padre, quien era detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos en un aeropuerto de Seattle. En medio del forcejeo, los agentes intentaban sacarlo del puente de embarque.

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El video de la captura fue tomado por una de las personas que desembarcaban el avión. En este se ve la desesperación de la hija, quien se negaba a soltar la pierna de su padre mientras este era escoltado por los agentes para que saliera del puente. En medio del llanto de desesperación, los testigos pidieron a los agentes que revelaran su identidad y que estos mostraran una orden de arresto; sin embargo, estos hicieron caso omiso a las peticiones.

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🛑 ICE Detains Father and Daughter on a Jet Bridge at Seattle-Tacoma Airport 🛑



"They're taking my dad, Ricardo Laronga! We don't have papers, we have a work permit!"



Well, that's that.



A work permit is NOT legal status. An Employment Authorization Document is permission to… pic.twitter.com/jm1enANsSh — Katie K USA (@KimKatieUSA) November 21, 2026

Ante este panorama y la viralidad del video de la captura, el gobernador de Washington D. C., Bob Ferguson, se pronunció afirmando que ICE estaba "fuera de control". "Como muchos estadounidenses, me indigna ver a agentes encapuchados, que no se identifican, sacar a personas de las pasarelas de embarque cuando están a punto de abordar un vuelo, generando caos en nuestras comunidades", escribió Ferguson en la red X.

Adicionalmente, ferguson declaró en una conferencia de prensa que los agentes de ICE podrían haber infringido una ley estatal que limita el uso de coberturas faciales por parte de las fuerzas del orden, y que estaba investigando cómo accedieron a la pasarela de embarque.

ICE is completely and totally out of control. Like many Americans, I’m outraged by masked agents, who do not identify themselves, dragging people off jetways as they board a flight, creating chaos in our communities. Today’s actions at Seattle-Tacoma International Airport are… — Governor Bob Ferguson (@GovBobFerguson) November 21, 2026

Tanto el padre como la hija que aparecen en el video son de origen mexicano. Según del ICE, Ricarlo Larondo Mendoza fue detenido por permanecer en Estados Unidos más tiempo del permitido por su visa, lo que, según la agencia, constituye una violación de las leyes migratorias del país.

ICE también informó que Sofía fue arrestada posteriormente por exceder el tiempo autorizado por su visa de turista. Además, señaló que será investigada por presuntamente "agredir a un agente federal".

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"Durante el arresto, otros viajeros comenzaron a obstruir y agredir a nuestros agentes del orden público, un delito federal y un delito grave. Un pasajero arrojó café caliente a los agentes. Otros pasajeros comenzaron a obstruir a los agentes federales. La persona que arrojó el café caliente fue identificada como Sofía Hernández Mejía, una inmigrante indocumentada de México que permaneció en el país más tiempo del permitido por su visa. Posteriormente, también fue arrestada. Será acusada de agredir a un agente federal", afirmó ICE en su comunicado.

"Nuestros valientes agentes del orden se enfrentan a un aumento de más del 1600 % en agresiones, un incremento del 3300 % en ataques con vehículos y un aumento del 8000 % en amenazas de muerte. Esta violencia debe terminar", añadieron.

Diversas organizaciones internacionales y de derechos civiles —entre ellas la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW)— han presentado graves denuncias y demandas legales contra ICE por violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Los señalamientos se centran en redadas ejecutadas en barrios estadounidenses que han dejado víctimas mortales, en su mayoría ciudadanos norteamericanos, así como en detenciones arbitrarias registradas en espacios públicos, comerciales, escolares y aeroportuarios.

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