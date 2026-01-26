Guatemala cumple una semana de estado de sitio con patrullajes reforzados en barrios clave

Un integrante del Ejército de Guatemala participa en un operativo en el barrio El Gallito este jueves, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). Foto: EFE - Alex Cruz

Guatemala cumplió este domingo una semana desde la implantación de un estado de sitio ordenado por el Gobierno de Bernardo Arévalo de León, después de que el fin de semana pasado fueran asesinados diez policías a manos de presuntos pandilleros.

Las fuerzas de seguridad han aumentado en los últimos siete días sus patrullajes en zonas rojas o focos habituales de la delincuencia, especialmente en el barrio denominado El Gallito, a dos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala, y también en la zona 18, una de los 25 sectores en los que se divide la urbe, donde se considera que permanecen gran parte de los miembros de la pandilla denominada Barrio 18.

“Estamos incursionando en tres lugares importantes de este sector”, explicó el subdirector general de la prevención del delito de la Policía Nacional Civil, Pablo Rodríguez, en referencia a los operativos en la zona 18, específicamente en los barrios El Limón, Juana de Arco y Nueva Jerusalem.

Rodríguez aseveró que dichos sectores son utilizados por las estructuras criminales para asociarse y coordinar actos delictivos.

El último reporte de las autoridades de la Policía Nacional Civil señala que en los últimos siete días se han detenido a exactamente 896 personas por diversos delitos, una cifra bastante similar a las registradas por las autoridades en semanas anteriores cuando no existía el estado de sitio.

Por su parte, el Ejército de Guatemala también detalló este domingo que acompaña a la Policía Nacional Civil en operativos en el municipio de Villa Nueva, donde hay varias zonas rojas identificadas por las autoridades.

“Estos patrullajes son tanto a pie como a motor (en vehículos)”, recalcó la portavoz del Ejército guatemalteco, Pamela Figueroa.

Entre los últimos hallazgos de las autoridades se confirmó un decomiso de municiones y un chaleco antibalas en El Gallito y la captura de un pandillero identificado como Miguel Ángel Ruiz, detenido en el departamento (provincia) de Jutiapa, miembro de la pandilla Mara Salvatrucha.

Los atentados contra los policías tuvieron lugar en la mañana del domingo 18 de enero, de manera coordinada, después de que las fuerzas de seguridad retomaran el control de tres cárceles donde se habían registrado motines.

Los ataques fueron realizados presuntamente por miembros de la pandilla denominada Barrio 18, una de las dos principales estructuras criminales que operan en el país.

Ese mismo domingo por la noche Arévalo de León decretó el estado de sitio por 30 días, una medida que habilita la detención de cualquier persona señalada por terrorismo o sedición sin necesidad de una orden judicial.

El Ministerio de Gobernación (Interior) detalló el sábado que durante los patrullajes fue desmantelada una red de cámaras presuntamente instaladas por pandilleros en una zona ubicada en el norte de la Ciudad de Guatemala. Las mismas tenían como intención vigilar a la población.

El Gobierno de Arévalo de León y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha viven una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de las estructuras criminales a una cárcel de alta seguridad denominada ‘Renovación I’ y les cesaron sus privilegios de Administraciones anteriores.

Los motines en las cárceles de la semana pasada tuvieron como origen la solicitud por parte de los cabecillas de las pandillas del mantenimiento de sus privilegios, como por ejemplo el ingreso de comida a domicilio, camas más grandes y aire acondicionado.

El presidente guatemalteco ha declarado que no cederán ante las peticiones de los líderes de las pandillas.

