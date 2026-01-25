Rayo hiere a 30 personas en Brasilia durante protesta de seguidores de Jair Bolsonaro

Personas participan en una manifestación por la amnistía para el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Foto: EFE - Andre Borges

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Al menos 30 personas resultaron heridas, ocho de ellas en “condiciones inestables”, por un rayo que cayó cerca de seguidores del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro cuando hacían una protesta en Brasilia este domingo, informaron los bomberos.

Miles de manifestantes se habían concentrado bajo una fuerte lluvia en los alrededores de una plaza en apoyo a Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado en un penal a las afueras de la capital brasileña.

Le recomendamos: Mercosur y la UE firman un acuerdo que crea una de las zonas más grandes de libre comercio

El cuerpo de bomberos informó en una nota enviada a la AFP que atendió en el lugar a 72 personas tras el incidente. De esas, 30 personas fueron trasladadas a dos hospitales cercanos.

“Ocho víctimas presentaban condiciones inestables”, añadió.

El exjefe de Estado (2019-2022) fue declarado culpable en septiembre pasado de conspiración para aferrarse al poder de forma “autoritaria” tras su derrota ante Lula en 2022.

Sus aliados en el Congreso, de mayoría conservadora, esperan el regreso de las labores legislativas en febrero para ratificar una ley que podría reducir ese periodo a poco más de dos años, a pesar del veto de Lula.

Le podría interesar: ¿Qué está pasando con la suspensión de visas de EE. UU.? Esto es lo que sabemos

Con enormes paraguas o impermeables y camisetas de la selección brasileña, miles de sus seguidores desafiaron la tormenta cerca de la plaza de Cruzeiro, allí concentraron tras una marcha promovida por el influenciador y diputado bolsonarista Nikolas Ferreira.

Fueron de pronto sorprendidos por un destello y un estruendo, según un video difundido por medios locales y en redes sociales. Seguidamente, algunas víctimas eran cargadas de brazo por otros asistentes.

Ferreira inició la caminata el lunes desde el interior del vecino estado de Minas Gerais (sureste), y en el camino se sumaron otros aliados del expresidente, incluyendo su hijo Carlos Bolsonaro.

A pocos kilómetros de la protesta, las autoridades colocaron vallas frente al palacio presidencial de Planalto, informó su gabinete de seguridad.

También puede leer: Bolsonaro sufrió “heridas leves” tras una caída en su celda

El 8 de enero de 2023, ese edificio y otras sedes de poder fueron invadidas y saqueadas durante disturbios de simpatizantes de Bolsonaro.

De 70 años y con problemas de salud, está recluido desde el 15 de enero en el centro penitenciario Papuda, en las afueras de Brasilia.

Aunque tiene una celda mayor y otras comodidades, sus abogados y familiares presionan para que le sea autorizada la prisión domiciliaria por motivos de salud.

Para usted: Tormentas invernales en Estados Unidos dejan siete muertos y afectan a millones de personas

El excapitán del ejército, que sufre las secuelas de un ataque con arma blanca en 2018, niega cualquier intento de golpe de Estado y ha denunciado “persecución política”.

Ya inhabilitado para postularse a un cargo público antes de su juicio, eligió a su hijo mayor, el senador Flavio Bolsonaro, para ser candidato presidencial en las elecciones de octubre.

En los comicios podría enfrentar a Lula, de 80 años, quien no ha ocultado su intención de presentarse a un cuarto mandato.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com