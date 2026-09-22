Delcy Rodríguez asumió el poder en enero tras la captura del presidente Nicolás Maduro en un operativo de Estados Unidos. Desde entonces gobierna bajo las directrices de Washington y ha restablecido progresivamente las relaciones con gobiernos, empresas y organismos internacionales tras un prolongado…

El secretario general de la ONU recibió este lunes a la presidenta interina de Venezuela para un saludo protocolar, antes de su participación en la Asamblea General del organismo, en Nueva York, informó la televisora estatal venezolana.

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Guterres recibe a Delcy Rodríguez antes de su reunión con Trump en Nueva York

Delcy Rodríguez asumió el poder en enero tras la captura del presidente Nicolás Maduro en un operativo de Estados Unidos. Desde entonces gobierna bajo las directrices de Washington y ha restablecido progresivamente las relaciones con gobiernos, empresas y organismos internacionales tras un prolongado aislamiento de Venezuela.

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La mandataria se reunirá este martes, 22 de septiembre, con el presidente Donald Trump y al día siguiente se dirigirá a la Asamblea de Naciones Unidas.

Washington anunció el encuentro entre los dos mandatarios. Delcy es el primer mandatario de Venezuela que participará en la reunión de la ONU desde 2018.

Vestida de azul y con un pin metálico del mapa de Venezuela en el pecho, Rodríguez saludó con un apretón de manos a António Guterres luego de firmar el libro de visitantes de la sede del organismo.

"Venimos (…) buscando el destino común de la humanidad, la paz, la estabilidad, el desarrollo humano, los equilibrios en el mundo, de todo tipo", dijo Rodríguez a la televisora estatal VTV a su salida del edificio.

Durante el encuentro, ambos abordaron las reformas económicas en curso en Venezuela, la reestructuración de la deuda, las iniciativas de diálogo y la cooperación entre la ONU y el país, incluida la relativa a derechos humanos, así como el camino hacia una democracia plena, según informó Naciones Unidas.

Junto a la líder chavista estuvieron su canciller, Félix Plasencia; el vicepresidente de Economía, Calixto Ortega; el primer viceministro de Exteriores, Oliver Blanco; y la titular de Hidrocarburos, Paula Henao.

Rodríguez se reunió también con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn; el presidente del Grupo del Banco Mundial, Ajay Banga; y con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Vea también: Colombia no, Venezuela sí: el cinismo de EE. UU.

Venezuela reanudó sus vínculos con el FMI y el Banco Mundial (BM) en abril y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en junio.

VTV mostró imágenes de reuniones de la mandataria con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva; el presidente del BM, Ajay Banga, y el del BID, Ilan Goldfajn.

Venezuela accedió en julio a 346 millones de dólares, de los casi USD 5.100 millones de sus reservas en el FMI, dirigidos a un plan de reconstrucción de las zonas afectadas por los letales sismos consecutivos que azotaron al país el 24 de junio.

El gobierno de Rodríguez intenta acceder a los fondos restantes, bloqueados desde que el FMI dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela.

El gobierno venezolano celebra la participación de Rodríguez en la Asamblea de la ONU.

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"Recuperamos nuestro estatus y nos reincorporamos a la dinámica diplomática del planeta", resalta un video publicado por el Ministerio de Comunicación previo al viaje de Rodríguez.

Rodríguez tiene previsto reunirse el martes con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en los márgenes de la Asamblea General, anunció el viernes la Casa Blanca.

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Este será el primer encuentro entre un gobernante venezolano y uno estadounidense en más de 11 años, desde la breve reunión que mantuvieron Maduro y Barack Obama durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

Vea también: Delcy Rodríguez en Nueva York para reunión con Trump y la ONU: esto se sabe

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